Times: преступления без наказания — разгул преступности в Британии бьёт рекорды

Резкий скачок преступности в Великобритании — прошлый год стал рекордным, пишет The Times, ссылаясь на доклад статистического ведомства. Поступившие новые данные показали, что лишь чуть более 5% уголовных дел доходят до суда в течение года после совершённого преступления. Несмотря это, количество обвиняемых находится на самом минимуме, сообщает издание.

Как сообщает Национальная статистическая служба Великобритании, прошлый год по количеству преступлений стал рекордным — всего за этот период в Соединённом Королевстве насчитывается 6,3 млн правонарушений, и только 5,6% из них привели к предъявлению обвинения. Ведомство пришло к выводу, что такая тенденция была вызвана резким скачком числа преступлений, включая мошенничества, изнасилования и насильственные действия, передаёт The Times.

Общее количество преступлений, зарегистрированных с марта прошлого года до марта 2022 года, превысило на 4% предыдущий антирекорд, который составляет 6,1 млн зарегистрированных преступлений за 2019—2020 гг., сообщает The Times.

Согласно данным статистического ведомства, количество преступлений, по которым в течение года было предъявлено обвинение, снизилась до 5,6%, что на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. Тенденция же идёт к снижению по сравнению с 2015 годом, когда 15,5% преступлений были доведены до уголовных дел в течение года с момента заявления. Доля же тех, кто получает в качестве наказания предупреждения и общественные работы, снизилась почти на две трети по сравнению с 2015 годом, и составляет всего 3,6% от всех преступлений. Процент осуждённых за изнасилования вообще составляет всего 1,3%, согласно The Tiimes.

За последний год 2 млн расследований были прекращены без установления личностей подозреваемых, в том числе более 300 тыс. насильственных преступлений и более миллиона краж, сообщает издание.

Комментируя полученные данные, представитель статистического ведомства Билли Газард заявил, что зарегистрированные полицией преступления показывают некоторые признаки того, что насильственные преступления возвращаются к уровням, наблюдавшимся до пандемии, или превышают их. Преступления на сексуальной почве достигли также самого высокого уровня, зарегистрированного за годовой период, закончившийся в марте 2022 года, что на 32% больше, чем в предыдущем году, пишет The Times.

Ситуацию оценила теневой министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер. По её словам, ещё сотням тысяч преступников сходят с рук ужасные преступления. Она обвинила в бездействии нынешнее правительство консерваторов, отмечает издание. Купер добавила: «По всей стране люди устали от того, что ничего не делается. Позорное отсутствие лидерства консерваторов в вопросах правопорядка в течение последних 12 лет нанесло серьёзный ущерб полиции и системе уголовного правосудия, но расплачиваться за это приходится самим жертвам и обществу», цитирует политика The Times.