France 3: Франция всё сильнее ощущает нехватку воды

В 84 из 96 департаментов Франции из-за дефицита водных ресурсов введены в действие различные ограничения на использование воды как для рядовых потребителей, так и для сельскохозяйственных предприятий, передаёт France 3. Как отмечает корреспондент канала, для того, чтобы сберечь воду, гражданам следует экономнее её потреблять, а правительству — вкладывать деньги в обновление системы водоснабжения и развитие «альтернативных источников».

А с нами в студии — Анн-Клэр Ле Санн. Добрый вечер, Анн-Клэр!

АНН-КЛЭР ЛЕ САНН, корреспондент France 3: Добрый вечер, Софи!

Так стоит ли всё-таки перед нами риск дефицита водных ресурсов?





АНН-КЛЭР ЛЕ САНН: Да, такой риск есть — ведь такой дефицит в той или иной мере затронул 84 из 96 департаментов Франции. В 50 из них уже введены ограничения на использование воды в сельскохозяйственном секторе, для поливки садов, а также в бассейнах.





Но ещё тревожнее то, что в 34 департаментах — на карте они обозначены красным цветом — действуют уже различные запреты на использование воды. Среди них — Пюи-де-Дом, Сарт и Вандея.

Но что стало причиной такой ситуации?





АНН-КЛЭР ЛЕ САНН: Во-первых, в системе водоснабжения стало слишком много утечек: представляете, Софи, на каждые пять литров воды один просто пропадает.

Это же очень много!





АНН-КЛЭР ЛЕ САНН: Да, это очень много. Ещё одна причина — в застройке природных ландшафтов и закрытие их бетоном — из-за этого дождевая вода больше не проникает в землю и не пополняет запасы грунтовых вод.

Есть ли способы сберечь водные ресурсы, которые исчерпываются всё быстрее?

АНН-КЛЭР ЛЕ САНН: Есть. Таким способом является воздержанность, о которой сейчас много говорят: можно принимать душ, а не ванну, и не оставлять включёнными краны.

А кроме того, воде можно дать вторую жизнь, что ещё называют «альтернативными источниками водоснабжения», — то есть использовать воду из колодцев, дождевую воду или даже фильтровать воду, которая дома уходит в слив. Во Франции такие источники используются очень мало, их доля не превышает одного процента, тогда как в Италии она составляет 18 процентов. А ведь если мы доведём долю таких источников до 10 процентов, это позволит обеспечить сельскому хозяйству, которое является одним из главных потребителей воды, 500 миллионов кубометров.

Наконец, по оценкам представителей сектора, для обновления системы водоснабжения Франции необходимо 10 миллиардов евро инвестиций ежегодно.





На данный момент стоимость литра воды из-под крана в стране составляет около 0,4 евроцента, что не слишком дорого — однако она может увеличиться. Поживём — увидим.

Спасибо вам, Анн-Клэр! Мы запомнили: вместо ванны принимать душ.

Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.