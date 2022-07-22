France 24: большие надежды — новый президент Шри-Ланки обещает вывести страну из кризиса

Приход к власти нового президента, который шесть раз становился премьер-министром, даёт жителям Шри-Ланки надежду на возрождение страны и выход из самого тяжёлого кризиса со времён получения независимости от Великобритании. При этом некоторые опасаются, что курс правительства останется прежним, и требуют полной смены политической системы и избавления от коррумпированных политиков, передаёт France 24.

Для многих шриланкийцев отставка президента Готабая Раджапакса дала надежду на возрождение страны. Но в то время как шестикратный премьер-министр приносит присягу в здании парламента некоторые опасаются, что новый глава государства продолжит дело династии Раджапакса, которая руководила политикой Шри-Ланки почти 20 лет.

У Ранила Викрамасингхе другое заявление.

РАНИЛ ВИКРАМАСИНГХЕ, президент Шри-Ланки: Как я могу быть старым другом семьи Раджапакса, когда я с ними познакомился? Я всё время выступал против них. Вы сегодня приходите сюда и говорите, что я (их. — ИноТВ) друг?

Теперь Викрамасингхе назначит нового премьер-министра и сформирует свой кабинет, в который, как ожидается, войдёт несколько членов оппозиции. Её лидер заявил, что поможет облегчить страдания народа, в то время как перед новым президентом стоит задача вывести страну из худшего экономического кризиса после получения независимости. В то время как инфляция в Шри-Ланке подскочила на 54%, а людям не хватает продовольствия и топлива, (на нового президента. — ИноТВ) возлагают большие надежды.

Однако завоевать поддержку населения будет не так просто. На прошлой неделе протестующие штурмовали офис (нового президента. — ИноТВ), а до этого — подожгли его дом. Некоторые из них хотят полной перестановки политических сил.

ЖИТЕЛЬНИЦА ШРИ-ЛАНКИ: Мы хотим продолжить (протесты. — ИноТВ), мы не сдадимся, потому что стране нужна полная смена (политической. — ИноТВ) системы, я имею в виду, полностью другая. Мы хотим избавиться от этих коррумпированных политиков.

Викрамасингхе подчёркивал, что он «друг народа» и найдёт выход из кризиса для островного государства.