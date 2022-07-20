N-TV: Россия и Иран поддержали дипломатическое решение сирийского кризиса

В ходе саммита в Тегеране Россия и Иран выразили стремление к дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии, пишет N-TV. Как отмечает издание, Турция придерживается иного мнения и угрожает военной операцией, однако во время саммита все три стороны поддержали идею более тесного сотрудничества по Сирии.

Россия, Иран и Турция выразили намерение более тесно сотрудничать в Сирии, пишет N-TV. В совместном заявлении по итогам саммита в Тегеране лидеры трёх государств обязались бороться с террористами на сирийской территории. Кроме того, Москва, Анкара и Тегеран подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии, а также безопасности её соседей.

При этом Россия, Иран и Турция преследуют в Сирии разные интересы, отмечает издание. В то время как Москва и Тегеран поддерживают правительство Башара Асада, Анкара выступает на стороне отдельных повстанческих групп. В ходе встречи в Тегеране Реджеп Эрдоган заявил, что ожидает от России и Ирана поддержки в вопросе «борьбы с террористами». Турецкий лидер сослался на договор от 2019 года, заключённый между Турцией, Россией и США: по нему Вашингтон и Москва обязались помочь вытеснить курдские вооружённые формирования из сирийско-турецких приграничных районов.

N-TV напоминает, что Реджеп Эрдоган ещё с конца мая угрожает начать военную операцию против курдских формирований в Сирии. Однако Россия и Иран высказались против подобных действий, отмечает издание. Президент Ирана Ибрахим Раиси подчеркнул, что единственный способ решить сирийский конфликт заключается в дипломатии, а военное вмешательство лишь усугубит ситуацию.