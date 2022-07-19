CNN: будущее Netflix внезапно повисло на волоске

Стриминговый гигант Netflix внезапно оказался в тяжёлом финансовом положении, сообщает CNN. За первый квартал 2022 года компания потеряла множество подписчиков, и её акции рухнули на 70%: при этом прогнозируется, что в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.

Финансовое положение крайне успешного стримингового сервиса Netflix внезапно ухудшилось, пишет CNN. Компания переживает ужасный год: в апреле она отчиталась о первой за более чем десять лет убыли подписчиков. Как следствие, акции Netflix рухнули на 70%, после чего компания была вынуждена сократить сотни своих сотрудников.

При этом прогнозы говорят, что Netflix продолжит терять подписчиков: сообщается, что к весне их станет меньше на 2 млн человек. Между тем, в грядущий вторник компании предстоит обнародовать свои доходы за второй квартал 2022 года. По мнению финансового аналитика Эндрю Хейра, если Netflix отчитается о значительных потерях, это может стать поворотным моментом как для самой компании, так и для всего стримингового бизнеса.

Как пишет CNN, Netflix возлагает свои надежды на потенциальное спасение в лице рекламы. В частности, для этого компания начнёт сотрудничество с Microsoft. Издание отмечает, что Netflix по-прежнему является крупнейшей в мире стриминговой платформой с 221,6 млн подписчиков по всему миру. Однако Эндрю Хейр отмечает, что всё это может быть неважно, в случае если инвесторы отвернутся от компании после квартального отчёта: «Как только Netflix сильно потеряет рыночную стоимость, все ставки будут отозваны».