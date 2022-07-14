France 24: парад солидарности с Европой и НАТО — Франция отметила День взятия Бастилии

В Париже состоялся традиционный парад в честь национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Как сообщает France 24, в этом году на торжественных мероприятиях демонстрировалась не только военная мощь страны, но и солидарность французских властей с союзниками — в том числе и с Украиной. Вместе с тем, по словам журналиста канала, Париж проявил осторожность, дабы не слишком «политизировать» парад.

Этот парад идёт уже два часа и сейчас близок к завершению. Расскажите нам, свидетелями чего стали толпы людей… Простите, чем они успели насладиться?



ДИПТИКА ЛОРАН, корреспондент France 24: В этот четверг, в День взятия Бастилии, мы видели поистине роскошную демонстрацию французской военной мощи. Это первый полномасштабный парад по случаю Дня взятия Бастилии с начала (пандемии. — ИноТВ) COVID.



Так что многие люди потянулись сюда посмотреть на танки, поаплодировать военнослужащим армии, авиации, флота. А только что мы увидели ещё и совершенно великолепный парад французской кавалерии. Так что французы и другие посетители Елисейских полей не были разочарованы.



Военный парад начался с воздушного шоу. Мы видели «Патруль де Франс» — группу из девяти самолётов, оставляющих за собой синий, белый и красный след. Были также самолёты «Рафаль», «Мираж». В конце шоу мы увидели беспилотник Reaper — как символ 25-летия французского авиационного наблюдения и разведки.



Это день чествования вооружённых сил. Но там были не только военные, но и полицейские, пожарные, был также парад сотрудников пограничного контроля и пенитенциарных учреждений. Томас?

А ведь, Дипти, там, на Елисейских полях, одной из главных парижских артерий, показали и самоходные артиллерийские установки, которые Франция отправляет Украине на фоне того, как Россия продолжает там свою спецоперацию — да и вообще Киев был в центре сегодняшнего парада.

ДИПТИКА ЛОРАН: Киев и в самом деле занимал центральное место на сегодняшнем параде. Надо сказать, что Франция каждый год приглашает на мероприятия по случаю Дня взятия Бастилии представителей какой-нибудь страны, которая становится своего рода гостем на этом празднике. В этом году пригласили не Украину, а девять стран Восточной Европы, которые в первых рядах выступили в защиту Украины в этом конфликте Киева с Россией.



Что интересно, Франция параллельно очень постаралась празднование всё-таки не политизировать. Поэтому мы, с одной стороны, действительно увидели три САУ «Цезарь», которые прогрохотали по Елисейским полям к площади Согласия; именно эти орудия — если точнее, восемнадцать таких — и отправили украинским военным, которые сражаются в Донбассе. Но с другой стороны, Франция проявила большую осторожность: военнослужащим дали указания не делать никаких публичных заявлений по поводу боевых действий на Украине.



В целом посыл мероприятий был посвящён солидарности и единству — в рамках Европы и НАТО, но в то же время это был национальный, патриотичный парад, а не политическое мероприятие. И хотя Франция, быть может, и поставляет украинским войскам вооружения — такие, например, как упомянутые САУ «Цезарь», — она уж точно с Россией не воюет. Именно такой дух царил на сегодняшнем параде, хоть его и открыли знаменосцы из девяти восточноевропейских стран.



Символично, что рядом с ними маршировали горнострелковые войска из французского города Анси — ведь именно их подразделения были развёрнуты в Румынии вскоре после начала боевых действий на Украине. Так что в этот четверг на параде в честь Дня взятия Бастилии явно была продемонстрирована солидарность с Украиной и её союзниками, Томас.



С репортажем с Елисейских полей — Диптика Лоран. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 14 июля 2022 года.