N-TV: первый жилищный кооператив в Германии перешёл на подачу горячей воды по часам

Жилищный кооператив в Диппольдисвальде в немецкой Саксонии стал первой коммунальной организацией, решившей ограничить подачу горячей воды в жилые дома, сообщает телеканал N-TV. Теперь она будет доступна жильцам только три раза в день: с 4 до 8 утра, с 11 до 13 часов дня и с 17 до 21 часов вечера. В управлении кооператива пояснили, что хотят лишь помочь жильцам смягчить бремя расходов, потому что жизнь в Германии и без того уже обходится довольно дорого.

Жилищный кооператив в Диппольдисвальде в немецкой Саксонии сокращает подачу горячей воды из-за резко возросших цен на электроэнергию, сообщает телеканал N-TV. Горячая вода остаётся доступной утром (с 4 до 8 часов), в полдень (с 11 до 13 часов) и вечером (с 17 до 21 часа), ночью и в промежутках вода из крана будет идти холодной. Кроме того, отопление не будет включено до сентября.

Кооператив в Саксонии, вероятно, является одним из первых в стране, отреагировавших таким образом на чрезвычайно высокие цены, отмечает немецкий телеканал.

«Речь идёт не о том, чтобы вызвать недовольство жильцов, а о том, чтобы подготовиться к тому, за что в противном случае мы, возможно, не сможем заплатить в следующем году», — пояснил член правления кооператива Фальк Кюн-Майзегайер. Он добавил, что речь идёт лишь о том, чтобы помочь клиентам немного сократить расходы: «Мы хотим, чтобы жильцы благополучно пережили этот кризис. Жизнь и так уже достаточно дорого обходится». По словам Кюн-Майзегайера, кооператив с 600 квартирами уже в апреле удвоил сумму авансовых платежей на текущие расходы. Кооператив должен был заранее заплатить местному поставщику энергии. Вместо прежних €100 тыс. для этого теперь необходимо €400 тыс.

Жильцы также с пониманием относятся к сокращению подачи горячей воды. Однако в данный момент кооператив подвергается активным нападкам в социальных сетях. «У нас не живут миллионеры с высоким уровнем дохода. Люди просто должны быть в состоянии справиться со спиралью цен», — сказал член правления жилищного кооператива, объясняя предпринятый шаг.

Ассоциация арендаторов в Саксонии, однако, относится к этому решению более чем критически. «Это совершенно неприемлемо», — заявил пресс-секретарь Флориан Бау. Домовладелец не может в одностороннем порядке принять решение об отключении горячей воды. «Квартира считается не имеющей дефектов, если горячая вода доступна 24 часа в сутки», — пояснил Бау. Если это не так, жильцы могут получить возможность снизить арендную плату. В любом случае, у них есть законное право на горячую воду.

Ассоциация квартиросъёмщиков хорошо осведомлена о трудностях, с которыми сталкиваются арендодатели в связи с повышением цен на газ и электричество. Они должны заплатить вперёд и получить деньги обратно только после отчёта об эксплуатационных расходах за 2022 год, большинство из которых будет разослано не раньше осени следующего года. В последние месяцы из жилищной отрасли поступило несколько призывов к жильцам добровольно повысить тарифы уже сейчас. Сейчас необходимо «сотрудничество между арендаторами и арендодателями». Ассоциация жильцов также советует это сделать — во избежание огромных дополнительных платежей, которые должны быть внесены за один раз.

Отключение горячей воды по часам теоретически также может регулироваться на основе совместного соглашения между кооперативом и жильцами, сказал представитель Ассоциации жильцов Бау — «но все должны участвовать в принятии решения». Он также сомневается в том, имеет ли вообще какой-либо энергетический смысл несколько раз в день увеличивать и уменьшать подачу горячей воды.

Аксель Гедашко, глава союза GdW, объединяющего управляющие и риелторские компании, поясняет: «Нынешние трудные времена требуют и трудных решений, которые не всегда будут встречать только одобрение». По его словам, в зависимости от местных условий и ситуации с затратами требуются индивидуальные решения. Он отметил, что члены кооператива в Диппольдисвальде, по данным правления, высказались за экономию, сообщает немецкий телеканал N-TV.