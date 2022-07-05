N-TV: Шольц обсудил экономический кризис с бизнесом и профсоюзами, но точного плана противодействия пока нет
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и министра труда Хубертуса Хайля с представителями немецких профсоюзов, бизнеса и экспертами продлилась два часа, сообщает N-TV. По итогам встречи Шольц объявил, что теперь представители бизнеса и профсоюзов будут регулярно совещаться по мерам преодоления экономического кризиса. По словам главы объединения немецких предпринимателей Райнера Дульгера, Германия оказалась перед лицом самого серьёзного экономического и социально-политического кризиса со времён объединения.
Как отмечает издание, многое пока остаётся неизвестным. Если Россия полностью остановит подачу газа, тогда Германия столкнётся с глубокой рецессией: если же этого не случится, тогда основными проблемами будут высокие цены на энергию, инфляция и нарушение глобальных цепочек поставок.
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