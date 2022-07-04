N-TV: в случае отключения российского газа резервов Германии хватит на два месяца

20:20
Курбанов оценил боксёрские навыки Штыркова
Экс-чемпион WBO International во втором среднем весе Магомед Курбанов высказался о боксёрских навыках российского бойца полутяжёлого веса Ивана Штыркова.
20:18
МИД: Россия осуждает удары Израиля по территории Сирии
Россия выступает с осуждением ударов Израиля по объектам в Сирии, нанесённых 2 июля, и требует их прекращения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
20:13
В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка
Нидерландский Национальный институт здравоохранения страны заявил, что в Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребёнка.
20:05
Непомнящий завершил турнир претендентов без поражений
Россиянин Ян Непомнящий прошёл турнир претендентов в Мадриде без поражений.
20:04
Протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подпишут 5 июля
Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО, протокол о вступлении в альянс будет подписан 5 июля. Об этом говорится на сайте НАТО.
20:03
Захарова высказалась о поддержке ЕС решения Болгарии выслать 70 российских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бездумная поддержка антироссийских акций со стороны европейской внешнеполитической службы возлагает на весь ЕС ответственность за их последствия.
19:59
Пасечник оценил решение назвать территорию возле посольства Британии в Москве в честь ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник оценил решение назвать территорию возле посольства Великобритании в Москве в честь Луганской Народной Республики.
19:56
Карлсену дали две недели на ответ об участии в матче за шахматную корону с Непомнящим
Генеральный директор Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал, когда норвежец Магнус Карлсен должен дать ответ об участии в матче за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.
19:55
Массовая стрельба произошла в Иллинойсе во время парада в честь Дня независимости США
Девять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском штате Иллинойс во время парада в честь Дня независимости США.
19:53
В Подмосковье обсудили меры поддержки предприятий сферы торговли
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что компаниям, занимающимся торговлей, нужны дополнительные меры поддержки.
19:51
Научный сотрудник Агафонов высказался о случаях нападения акул на человека
Кандидат биологических наук Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН, высказался о случаях нападения акул на человека.
19:45
В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки
В результате обстрелов со стороны ВСУ населённых пунктов Донецкой Народной Республики погибли два местных жителя, ещё 17 человек получили ранения. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
19:44
TSN: нападающий «Торонто» Михеев хочет подписать многолетний контракт с клубом НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Михеев намерен остаться в Северной Америке.
19:41
Зоолог Володин рассказал, что делать при встрече с лосем
Зоолог Московского зоопарка Илья Володин рассказал, что делать при встрече с лосем.
19:34
В Ставропольском крае аграрии собрали первый миллион тонн зерна
В Ставропольском крае обсудили ход уборочной кампании 2022 года. Аграрии собрали первый миллион тонн зерна.
19:32
Актриса Давыдовская высказала мнение о необходимости актёрского образования
Актриса Виолетта Давыдовская высказала мнение о необходимости актёрского образования.
19:30
В ДНР заявили о гибели жителя Донецка при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле железнодорожного вокзала со стороны украинских военных, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
19:28
Роспотребнадзор: прилетающим в Россию не нужно самоизолироваться до получения теста на COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам, прилетающим в Россию, после сдачи теста на COVID-19 больше не придётся оставаться на самоизоляции до получения результата теста.
19:26
Кабмин России утвердил правила осуществления просветительской деятельности
Правительство России утвердило правила осуществления просветительской деятельности.
19:26
Хоккеист Тихонов объявил о завершении профессиональной карьеры
Нападающий «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Тихонов сообщил о завершении профессиональной карьеры.
19:20
Роспотребнадзор: прилетающим в Россию непривитым россиянам всё ещё нужно сдавать тест
Не привитые от коронавируса россияне, не болевшие COVID-19, по возвращении в Россию должны будут заполнять анкету на сайте госуслуг и сдавать ПЦР-тест, сообщает Роспотребнадзор.
19:20
Диетолог Денисенко дала советы по питьевому режиму в жаркую погоду
Врач-диетолог Людмила Денисенко дала советы по питьевому режиму в жаркую погоду.
19:17
Цена газа в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в понедельник, 4 июля, превысила $1800 за 1 тыс. куб. м.
19:14
В семи районах Удмуртии ликвидируют незаконные свалки
Десять несанкционированных свалок в семи районах Удмуртии будет устранено по программе «Окружающая среда и природные ресурсы».
19:12
Для медосмотров в малочисленных населённых пунктах закупят 500 мобильных комплексов
В 2022 и 2023 годах для проведения медосмотров и диспансеризации жителей малочисленных населённых пунктов закупят по меньшей мере 500 мобильных комплексов, заявил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья замминистра здравоохранения Евгений Камкин.
19:11
В Москве открыли ещё две поликлиники после реконструкции
В Москве отреставрировали и реконструировали 50 поликлиник, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
19:08
В Минцифры предложили передать частоты в диапазоне 24,25—27,5 ГГц для 5G
Минцифры предложило передать частоты 24,25—27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения.
19:06
Гурцкая: у «Спартака» полтора центральных защитника
Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал состав московского «Спартака» на сезон-2022/23.
19:06
Гурцкая: Баринов интересен главному тренеру «Валенсии» Гаттузо
Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в шорт-листе у главного тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.
19:05
Президент Южной Осетии поздравил главу ЛНР с освобождением республики
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с освобождением всей территории республики.
19:03
Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генералам Лапину и Абачеву
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
18:58
Кузнецова рассказала о поддержке, необходимой для российских семей
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о поддержке, которая необходима российским семьям.
18:51
Принадлежавшие польскому LPP российские магазины перешли к компании из ОАЭ
Принадлежавшие польскому производителю одежды LPP SA российские магазины перешли к компании из ОАЭ.
18:50
«СКА-Хабаровск» уступил «Торпедо» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб «Торпедо» нанёс поражение «СКА-Хабаровску» в товарищеском матче.
18:48
Глава Евросовета Мишель осудил попытки дестабилизировать ситуацию в Каракалпакии
Глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осудил попытки дестабилизации обстановки в Каракалпакии, сообщает пресс-служба президента.
18:43
Президент Польши Дуда: Балтийское море станет внутренним морем НАТО
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса.
18:41
Тарасова считает, что Загитова может вернуться в профессиональный спорт
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в профессиональный спорт.
18:39
В России разработают новый профстандарт для педагогов
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила, что Минтруд работает над новым профстандартом педагога.
18:39
В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке вторичного жилья
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.
18:37
В Петербурге 5 июля ожидаются ливень и град
В Санкт-Петербурге 5 июля ожидаются ливень и град, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского отделения МЧС.
18:37
Bloomberg: банки ФРГ опасаются всплеска дефолтов из-за ситуации с российским газом
Банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа, сообщает Bloomberg.
18:37
Bild: посол Украины в ФРГ вернётся в Киев и может занять пост замглавы МИД страны
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вернётся в Киев и может занять пост замглавы украинского МИД.
18:34
Ещенко займёт должность в академии «Спартака»
Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Ещенко станет заместителем технического директора академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.
18:29
Джонсон: Лондон не намерен нарушать конвенцию Монтрё для вывоза зерна с Украины
Великобритания не рассматривает возможность нарушения конвенции Монтрё ради обеспечения вывоза зерна с Украины по морю, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
18:26
Врач Зайцев рассказал о причинах потери голоса
Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о причинах потери голоса.
18:26
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Севастополе
Четыре человека пострадали в результате ДТП на Фиолентовском шоссе в Севастополе, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Марию Точилину.
18:26
Врач Бурляева дала советы по употреблению свежевыжатых соков
Врач-терапевт, диетолог высшей категории, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Екатерина Бурляева дала советы по употреблению свежевыжатых соков.
18:26
На теплотрассе в Челябинске обнаружили младенца
В Челябинске на теплотрассе обнаружили брошенного младенца.
18:26
В ТПП рассказали о результатах исследования по лучшим практикам в сфере противодействия коррупции
Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова рассказала о результатах исследования по лучшим практикам в сфере противодействия коррупции.
18:26
В «Базеле» сообщили о продолжении диалога с ЦСКА по поводу Чалова
Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер заявил, что клуб продолжает вести диалог с московским ЦСКА по поводу нападающего Фёдора Чалова.