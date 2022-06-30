Das Erste: инструмент для сохранения превосходства в мире — новая стратегическая концепция НАТО возмутила Китай

В своей новой стратегической концепции НАТО назвало Китай «систематическим вызовом интересам, безопасности и ценностям» альянса, пишет Das Erste. Ответ не заставил себя долго ждать: китайское руководство и государственные СМИ обвинили НАТО в экспансионистских намерениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стремлении установить своё господство в мире. Ответственность за украинский кризис в Китае также возложили на НАТО и США.

В новой стратегической концепции НАТО, принятой на саммите в Мадриде, Китай объявлен «систематическим вызовом интересам, безопасности и ценностям» альянса. Ответ не заставил себя долго ждать: за последние нескольких дней китайские государственные СМИ «достигли пика своей формы». Официальное информационное агентство «Синьхуа» назвало НАТО «серьёзной угрозой» поддержанию международного мира, а китайская международная газета Global Times заявила, что в настоящий момент НАТО устанавливает курс на экспансию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Das Erste.

Представители руководства Китая придерживаются той же позиции. «НАТО — продукт холодной войны, — подчеркнул официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. — Это инструмент, используемый США для сохранения своего превосходства и контроля над безопасностью Европы».

«И ни слова о том, что суверенные государства Европы по собственной воле присоединяются к НАТО, потому что чувствуют угрозу со стороны России. Вместо этого — понимание России и её интересов в области безопасности», — возмущается автор статьи.

Китайские государственные СМИ также часто вспоминают косовскую войну и 7 мая 1999 года, когда страны НАТО — «случайно, как позже выяснилось», х— разбомбили китайское посольство в Белграде.

До сих пор, как утверждает автор статьи, этот инцидент в Китае считается свидетельством агрессивных намерений НАТО. «Это было незаконно и аморально, и никто никогда не был за это наказан», — недавно заявил канадский адвокат Кристоф Блэк в эфире китайского государственного телевидения.

Ответственность за украинский кризис в Китае также возлагают на НАТО и США. Роль возглавляемого США альянса «предельно ясна». «США и другие страны пока не готовы к урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — заявил в эфире государственного телевидения Ван Фань, профессор Китайского университета иностранных дел, находящегося в ведении МИД КНР. По его словам, цель США состоит в том, чтобы ещё больше ослабить Россию, и она ещё не достигнута.

«Китайские государственные СМИ давно забыли, кто развязал конфликт на Украине», — утверждает автор статьи. Китай никогда открыто не критиковал за это Россию. Вместо этого представители китайского руководства «распространяют историю об экспансионистской политике НАТО и планах США по установлению своего господства в мире и подчинению Китая наряду с Россией».

Китайское руководство также возмущает тот факт, что на саммит НАТО в Мадриде были приглашены Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предупредил, что Азиатско-Тихоокеанский регион не относится к юрисдикции Северной Атлантики «и жители региона отвергают всё, что может привести к созданию блоков, разделению или конфронтации».

Однако, по мнению автора статьи, конфронтация существует уже давно — «не из-за НАТО, а из-за агрессивного поведения Китая в Азии». Дипломатически, однако, КНР «преподносит себя совершенно иначе» — в качестве глобального миротворца.

В апреле председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выдвинул «инициативу в области глобальной безопасности». «Однако совершенно неясно, что он под этим подразумевает», — отмечает автор статьи. Си настаивает на соблюдении принципа «неделимости безопасности», означающего, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счёт других.

Это не новая идея, она содержится в Хельсинкском заключительном акте 1975 года. Тем не менее Европа и НАТО не видят причин торопиться с присоединением к инициативе Си. Россия, напротив, уже сигнализировала о своей поддержке, отмечает Das Erste.