WSJ: саммит G7 показал, что противостояние с Россией даётся Западу нелегко

Состоявшаяся в Германии трёхдневная встреча лидеров «Большой семёрки» подтвердила, что в арсенале западных стран практически не осталось средств для оказания экономического давления на Москву без ущерба для себя, пишет The Wall Street Journal. Как подчёркивается в материале издания, дальнейшие антироссийские санкции обернутся серьёзными экономическими последствиями для самого Запада, поэтому ввести их быстро уже не выйдет.

Члены «Большой семёрки» по итогам продолжавшегося три дня саммита этого клуба «богатых демократий» договорились обсудить новые санкции против России — однако мероприятие чётко показало, что экономические средства воздействия на Москву в связи с её спецоперацией на Украине имеют определённые «пределы возможностей», пишет The Wall Street Journal.

«Хотя поставки оружия сразу же повлияли на картину боёв, а Украина по-прежнему продолжает шумно требовать дополнительную технику, дабы отбросить российские силы, санкции, как оказалось, производят желаемый эффект далеко не сразу, и некоторые из них к тому же аукаются самому Западу — а новые меры, которые предлагались до сих пор, слишком сложны, чтобы ввести их оперативно», — разъясняет обозреватель американского издания.

Как отмечает автор, лидеры стран «семёрки» в ходе встречи, проходившей в баварских Альпах, всё же сумели в некоторой степени продемонстрировать единство — никаких признаков разногласий на публике они не демонстрировали, в один голос обещая Украине «непоколебимую» поддержку. И вместе с тем, Киев и отдельные западные эксперты подчёркивали, что остановить наступление российских войск в ближайшей перспективе можно будет лишь в том случае, если Запад поставит Украине больше тяжёлых вооружений, пишет он.

«Беспрецедентные по масштабам санкции, введённые в отношении Москвы «Большой семёркой» и другими странами и направленные против экономики России, её энергетического экспорта и резервов её центробанка, спровоцировали нестабильность на мировых рынках и подняли цены на энергоресурсы, — рассуждает журналист WSJ. — Высокая инфляция, замедление экономического роста, а также перспектива энергетического дефицита в Европе этой зимой, возникшие как следствие, несколько подпортили у Запада аппетит к применению против Москвы более жёстких мер. Разногласия между лидерами США, Канады, Великобритании, Франции, Италии и Японии помешали им договориться о том, какие конкретно новые санкции они будут вводить — страны клуба условились лишь о том, чтобы начать работу над рядом различных мер от введения предельных цен на российскую нефть до эмбарго на золото. А поскольку доступные к немедленному применению меры воздействия на Россию страны по большей части исчерпали, в их распоряжении теперь остаются только более сложные и спорные варианты».

По данным WSJ, многие эксперты и официальные лица полагают, что из санкций, которые обещали рассмотреть члены «семёрки» в коммюнике по итогам саммита — а в этот список вошёл, например, полный запрет на оказание услуг, обеспечивающих транспортировку российских нефтепродуктов морем, — буквально все потребуют для введения серьёзных временных затрат. Это, в частности, признал и канцлер принимавшей саммит Германии Олаф Шольц: комментируя предложения американской стороны по ограничению цен на российский энергоэкспорт, он заявил, что для такого «амбициозного дела» понадобится долгая и кропотливая работа, отмечается в материале издания.

Как заявил в беседе с американской газетой научный сотрудник британского Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус)* Джон Лоу, тот факт, что лидеры «семёрки» так и не пообещали ничего конкретного, говорит о том, что уже принятые санкции преодолели «болевой порог» большинства западных политиков. «Изначально доступные нам варианты для оказания давления на российскую экономику мы исчерпали, и западные лидеры теперь начинают понимать, что за введение дополнительных санкций придётся платить определённую цену», — цитирует эксперта WSJ.

В свою очередь, бывший глава считающегося «главным в США по санкциям» управления министерства финансов по контролю за иностранными активами Джон Смит сообщил изданию, что членам G7 и их партнёрам теперь придётся определиться со стратегией «долговременного экономического противостояния» с Россией — и ознакомить свой электорат с возможными последствиями, в числе которых фигурирует, к примеру, квотирование газа в тех регионах Европы, зависящих от российских поставок. Как напоминает обозреватель WSJ, правительство Германии на прошлой неделе уже предупредило о том, что страну может ждать дефицит газа, из-за которого будут закрываться фабрики, а домохозяйства, широко использующие голубое топливо для отопления, станут получать его по квотам. «Россия ставит на то, что она сможет выносить ущерб для собственной экономики дольше, чем это готовы делать США и Европа», — прокомментировал ситуацию Смит.

Как отмечает обозреватель WSJ, санкции в отношении российских нефтепродуктов имеют как минимум одно уязвимое место — они будут действовать в полную силу лишь при том условии, что их будет соблюдать большая часть мира. Между тем, попытку ударить по нефтяному сектору Москвы уже испортило то, что российскую нефть по-прежнему покупают Китай, Индия и ряд других стран — а снижение доходов из-за сокращения объёмов экспорта Россия пока компенсирует за счёт высоких цен, пишет журналист.

В попытке расширить «глобальный альянс» против России, господин Шольц пригласил на нынешний саммит «семёрки» лидеров развивающихся стран — включая Индию, Индонезию, ЮАР, Сенегал и Аргентину, — однако, судя по заявлениям западных чиновников, готовности присоединиться к санкциям против России гости не продемонстрировали, констатирует автор материала. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с немецким канцлером объяснил, что боевые действия на Украине наносят вред развивающимся экономикам по всему миру, поэтому ввести меры против Москвы Дели не может. Вместе с тем, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во вторник сообщил, что Вашингтон начал переговоры с Индией по поводу того, как будет реализованы ограничения цен на российскую нефть, и к каким последствиям они приведут.

По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, то, что сейчас обсуждаются «символические» санкции, отражает желание Запада вести нынешний конфликт экономическими, а не военными средствами. Между тем, Россия будет продолжать наступать до тех пор, пока не потерпит именно военное поражение, заявил аналитик в беседе с обозревателем WSJ.

Как сообщили изданию два источника среди официальных лиц «семёрки», президент Украины Владимир Зеленский, поучаствовав в саммите в понедельник по видеосвязи, вновь обратился к присутствующим лидерам с требованием предоставить украинской стороне дополнительные тяжёлые вооружения и средства ПВО до начала зимы.

* Королевский институт международных отношений (Чатем-Хаус) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 08.04.2022.