Wall Street Journal Оригинал

WSJ: саммит G7 показал, что противостояние с Россией даётся Западу нелегко

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Состоявшаяся в Германии трёхдневная встреча лидеров «Большой семёрки» подтвердила, что в арсенале западных стран практически не осталось средств для оказания экономического давления на Москву без ущерба для себя, пишет The Wall Street Journal. Как подчёркивается в материале издания, дальнейшие антироссийские санкции обернутся серьёзными экономическими последствиями для самого Запада, поэтому ввести их быстро уже не выйдет.
WSJ: саммит G7 показал, что противостояние с Россией даётся Западу нелегко
AP

Члены «Большой семёрки» по итогам продолжавшегося три дня саммита этого клуба «богатых демократий» договорились обсудить новые санкции против России — однако мероприятие чётко показало, что экономические средства воздействия на Москву в связи с её спецоперацией на Украине имеют определённые «пределы возможностей», пишет The Wall Street Journal.

«Хотя поставки оружия сразу же повлияли на картину боёв, а Украина по-прежнему продолжает шумно требовать дополнительную технику, дабы отбросить российские силы, санкции, как оказалось, производят желаемый эффект далеко не сразу, и некоторые из них к тому же аукаются самому Западу — а новые меры, которые предлагались до сих пор, слишком сложны, чтобы ввести их оперативно», — разъясняет обозреватель американского издания. 
 
Как отмечает автор, лидеры стран «семёрки» в ходе встречи, проходившей в баварских Альпах, всё же сумели в некоторой степени продемонстрировать единство — никаких признаков разногласий на публике они не демонстрировали, в один голос обещая Украине «непоколебимую» поддержку. И вместе с тем, Киев и отдельные западные эксперты подчёркивали, что остановить наступление российских войск в ближайшей перспективе можно будет лишь в том случае, если Запад поставит Украине больше тяжёлых вооружений, пишет он. 
 
«Беспрецедентные по масштабам санкции, введённые в отношении Москвы «Большой семёркой» и другими странами и направленные против экономики России, её энергетического экспорта и резервов её центробанка, спровоцировали нестабильность на мировых рынках и подняли цены на энергоресурсы, — рассуждает журналист WSJ. — Высокая инфляция, замедление экономического роста, а также перспектива энергетического дефицита в Европе этой зимой, возникшие как следствие, несколько подпортили у Запада аппетит к применению против Москвы более жёстких мер. Разногласия между лидерами США, Канады, Великобритании, Франции, Италии и Японии помешали им договориться о том, какие конкретно новые санкции они будут вводить — страны клуба условились лишь о том, чтобы начать работу над рядом различных мер от введения предельных цен на российскую нефть до эмбарго на золото. А поскольку доступные к немедленному применению меры воздействия на Россию страны по большей части исчерпали, в их распоряжении теперь остаются только более сложные и спорные варианты»
 
По данным WSJ, многие эксперты и официальные лица полагают, что из санкций, которые обещали рассмотреть члены «семёрки» в коммюнике по итогам саммита — а в этот список вошёл, например, полный запрет на оказание услуг, обеспечивающих транспортировку российских нефтепродуктов морем, — буквально все потребуют для введения серьёзных временных затрат. Это, в частности, признал и канцлер принимавшей саммит Германии Олаф Шольц: комментируя предложения американской стороны по ограничению цен на российский энергоэкспорт, он заявил, что для такого «амбициозного дела» понадобится долгая и кропотливая работа, отмечается в материале издания.  
 
Как заявил в беседе с американской газетой научный сотрудник британского Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус)* Джон Лоу, тот факт, что лидеры «семёрки» так и не пообещали ничего конкретного, говорит о том, что уже принятые санкции преодолели «болевой порог» большинства западных политиков. «Изначально доступные нам варианты для оказания давления на российскую экономику мы исчерпали, и западные лидеры теперь начинают понимать, что за введение дополнительных санкций придётся платить определённую цену», — цитирует эксперта WSJ. 
 
В свою очередь, бывший глава считающегося «главным в США по санкциям» управления министерства финансов по контролю за иностранными активами Джон Смит сообщил изданию, что членам G7 и их партнёрам теперь придётся определиться со стратегией «долговременного экономического противостояния» с Россией — и ознакомить свой электорат с возможными последствиями, в числе которых фигурирует, к примеру, квотирование газа в тех регионах Европы, зависящих от российских поставок. Как напоминает обозреватель WSJ, правительство Германии на прошлой неделе уже предупредило о том, что страну может ждать дефицит газа, из-за которого будут закрываться фабрики, а домохозяйства, широко использующие голубое топливо для отопления, станут получать его по квотам. «Россия ставит на то, что она сможет выносить ущерб для собственной экономики дольше, чем это готовы делать США и Европа», — прокомментировал ситуацию Смит. 
 
Как отмечает обозреватель WSJ, санкции в отношении российских нефтепродуктов имеют как минимум одно уязвимое место — они будут действовать в полную силу лишь при том условии, что их будет соблюдать большая часть мира. Между тем, попытку ударить по нефтяному сектору Москвы уже испортило то, что российскую нефть по-прежнему покупают Китай, Индия и ряд других стран — а снижение доходов из-за сокращения объёмов экспорта Россия пока компенсирует за счёт высоких цен, пишет журналист.  
 
В попытке расширить «глобальный альянс» против России, господин Шольц пригласил на нынешний саммит «семёрки» лидеров развивающихся стран — включая Индию, Индонезию, ЮАР, Сенегал и Аргентину, — однако, судя по заявлениям западных чиновников, готовности присоединиться к санкциям против России гости не продемонстрировали, констатирует автор материала. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с немецким канцлером объяснил, что боевые действия на Украине наносят вред развивающимся экономикам по всему миру, поэтому ввести меры против Москвы Дели не может. Вместе с тем, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во вторник сообщил, что Вашингтон начал переговоры с Индией по поводу того, как будет реализованы ограничения цен на российскую нефть, и к каким последствиям они приведут. 
 
По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, то, что сейчас обсуждаются «символические» санкции, отражает желание Запада вести нынешний конфликт экономическими, а не военными средствами. Между тем, Россия будет продолжать наступать до тех пор, пока не потерпит именно военное поражение, заявил аналитик в беседе с обозревателем WSJ.
 
Как сообщили изданию два источника среди официальных лиц «семёрки», президент Украины Владимир Зеленский, поучаствовав в саммите в понедельник по видеосвязи, вновь обратился к присутствующим лидерам с требованием предоставить украинской стороне дополнительные тяжёлые вооружения и средства ПВО до начала зимы. 
 
* Королевский институт международных отношений (Чатем-Хаус) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 08.04.2022.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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