CNN: в результате обрушения трибуны на корриде в Колумбии пострадали сотни человек

14:53 Уничтоженные в ЛНР грузинские наёмники причастны к убийствам российских военных В Минобороны России сообщили, что уничтоженные в Луганской Народной Республике грузинские наёмники причастны к издевательствам и убийствам российских военных.

14:53 Фанаты «Торпедо» объявили бойкот всех матчей РПЛ из-за введения Fan ID Болельщики «Торпедо» заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

14:49 Метеорологи ЯНАО предупредили жителей о сильном ветре 27 июня Метеорологи Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили жителей региона об усилении ветра до 21 м/с в понедельник, 27 июня.

14:48 Столтенберг анонсировал усиление боевых групп НАТО на восточных рубежах Североатлантический альянс планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточных рубежах НАТО, а также проработать вопросы их снабжения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде.

14:47 Минобороны России: рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР уничтожены две группы наёмников Минобороны России сообщило, что 26 июня рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР были уничтожены две группы наёмников.

14:44 Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника Российский президент Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника.

14:43 Зеленский заявил, что сейчас «не время для переговоров» Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран «Большой семёрки» (G7), что сейчас «не время для переговоров».

14:42 Цифровую карту болельщика нельзя будет использовать как удостоверение личности Стало известно, что цифровую карту болельщика, которая до конца года станет необходима для посещения всех матчей РПЛ, нельзя будет использовать как удостоверение личности.

14:40 Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс объявит Россию угрозой безопасности Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

14:39 ВКС России нанесли удар четырьмя ракетами по цехам корпорации «Артём» в Киеве 26 июня ВКС России нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» в Шевченковском районе Киева.

14:37 Кардиолог Османов порекомендовал отказаться от курения в жару Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, почему в жару рекомендуется отказаться от курения.

14:36 Карту болельщика можно будет оформить на детей до 14 лет, а купленный по ней билет передать другому Цифровую карту болельщика можно будет оформить на детей до 14 лет. Также появится возможность передавать приобретённый по ней билет другому человеку.

14:33 В Москве отреставрируют здание Кунцевского волисполкома Мосгорнаследие согласовало проект реставрации старинного деревянного дома — здания Кунцевского волисполкома в проезде Загорского, на западе столицы.

14:32 В Минфине России ситуацию с выплатами по евробондам не рассматривают в качестве дефолта В Минфине России сообщили об отправке страной средств для совершения платежа по еврооблигациям заблаговременно, однако из-за действий зарубежных финансовых посредников сумма не дошла до конечных получателей. В министерстве подчеркнули, что данное событие не может рассматриваться как дефолт.

14:31 В Белом доме заявили, что США и ЕС работают над сокращением доходов России от энергетики США и Европейский союз совместно работают над сокращением доходов России от энергоносителей. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

14:31 Стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика Стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика, которая до конца года станет необходима для посещения всех матчей РПЛ.

14:27 Черданцев считает, что Хачатурянц ушёл с поста главы РПЛ не по футбольным причинам Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

14:27 Синоптики спрогнозировали похолодание в ХМАО в ближайшие дни Синоптики Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют понижение температуры, дожди и грозы в регионе в ближайшие дни.

14:23 Умер владелец брендов Michael Kors и Ray Ban Дель Веккио Умер итальянский предпринимать Леонардо Дель Веккио. Он занимал должность председателя компании EssilorLuxottica — владельца брендов Michael Kors и Ray Ban.

14:19 В Симферополе объявили штормовое предупреждение Представители ГУ МЧС России по Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями 27 июня в Симферополе.

14:18 В ФСБ сообщили о задержании в Дагестане причастного к теракту в Стамбуле мужчины Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане сторонника террористической организации «Исламское государство»*, причастного к теракту в Стамбуле в 2017 году. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

14:17 В ДНР заявили, что более 50 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что, по имеющимся данным, украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тыс. человек.

14:14 В ОП назвали последствия запрета доступа к технологиям США поддерживающим Россию компаниям Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT планы США запретить поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям.

14:13 В Новой Москве появится МФЦ на тысячу рабочих мест В Новомосковском административном округе появится новый МФЦ в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.

14:12 Reuters: Зеленский заявил о желании завершить конфликт на Украине до зимы Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании завершить боевые действия на Украине к концу года, до начала зимы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на чиновников ЕС.

14:09 Бочкарёв: начались работы по устройству внутренних конструкций вестибюля станции метро «Яхромская» В южном вестибюле станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начались работы по устройству внутренних кирпичных перегородок, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

14:05 Дюков не удивлён назначением Алаева на пост временно исполняющего обязанности президента РПЛ Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Александра Алаева на пост исполняющего президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:56 Посол России: Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха Посол России в Афинах Андрей Маслов сообщил, что Греция перестала быть для россиян благоприятной страной для отдыха из-за волны русофобии.

13:54 Фальков заявил, что отказ от болонской системы не отразится на признании дипломов России Отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на парламентских слушаниях «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».

13:53 RT снял ролик о помощи россиян в восстановлении Донбасса RT снял видеоролик о том, как россияне из разных регионов приезжают помогать жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.

13:52 В Кремле прокомментировали возможность запрета рядом стран Запада импорта золота из России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Великобритании и некоторых других западных стран запретить ввоз золота, произведённого в России.

13:49 ЕС принял новые правила, требующие заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября Европейский союз окончательно одобрил новое законодательство, согласно которому необходимо заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%, говорится в распространённом сообщении Еврокомиссии.

13:48 Великобритания введёт новые санкции против России в области торговли Великобритания планирует ввести новые санкции против России в области торговли на этой неделе, говорится в совместной статье глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы.

13:47 Дюков поблагодарил Хачатурянца за его работу на посту президента РПЛ Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Ашота Хачатурянца покинуть пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:47 Экономист Гинько назвал сообщения о дефолте попытками «уязвить инвестиционный имидж России» Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в России в ночь на понедельник, 27 июня, произошёл технический дефолт по внешнему долгу.

13:44 В ДНР сообщили о гибели одного и ранении трёх человек в Макеевке В результате обстрела Макеевки украинскими военными один человек погиб и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

13:37 Песков: США не уведомляли Кремль о поставках Украине системы ПРО большой дальности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты не поставили в известность Россию о своих планах поставить Киеву системы ПРО средней и большей дальности.

13:34 Алаев: если клубы поддержат мою кандидатуру на пост главы РПЛ, то я покину посты в ФНЛ и РФС Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, ставший исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ), прокомментировал своё назначение и рассказал о планах на будущее.

13:33 В Турции заявили, что санкции против России будут легитимны лишь при введении в рамках ООН Антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, будут считаться легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой ООН. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

13:29 Посол России в Нью-Дели: поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз Посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что поставки российских энергоносителей в Индию выросли в десятки раз.

13:28 Песков прокомментировал прошение о помиловании осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошение о помиловании осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.

13:19 Россия ввела ответные санкции против 43 граждан Канады Москва в ответ на санкции Оттавы, введённые в мае этого года, запрещает въезд в Россию 43 канадским гражданам. Об этом говорится в распространённом заявлении российского МИД.

13:17 Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о максимальном усилении мер безопасности в России.

13:12 Сёмин поддержал выбор Алаева на пост президента РПЛ Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданием от работы генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на посту исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:07 Белый дом заявил о планах ввести ограничения против порядка 500 российских чиновников Белый дом заявил, что Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.

13:00 В Кремле назвали неправомерными заявления о дефолте в России Заявления о дефолте в России неправомерны, так как платёж по обязательствам был выполнен в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

12:58 Песков назвал воровством попытки использовать замороженные резервы России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки западных стран использовать замороженные резервы России будут считаться прямым воровством этих средств.

12:57 Шольц выступил против бойкота саммита G20 с участием России Страны Европейского союза не нацелены на торпедирование саммита G20 с участием России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу ZDF.

12:54 Терюшков считает, что Хачатурянц сделал многое для РПЛ и скоро клубы это почувствуют Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).