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CNN: в результате обрушения трибуны на корриде в Колумбии пострадали сотни человек

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как минимум четыре человека погибли и сотни получили ранения в результате обрушения трибуны во время корриды в колумбийском департаменте Толима, передаёт CNN. При этом, по данным местных властей, в больницы поступило более 300 пострадавших.
CNN: в результате обрушения трибуны на корриде в Колумбии пострадали сотни человек
AP
По меньшей мере четыре человека погибли и сотни получили ранения, причём около 30 из них серьёзные, в результате обрушения трибуны во время корриды в департаменте Толима на западе Колумбии, сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

«На данный момент у нас подтверждена гибель четырёх человек — двух женщин, одного взрослого мужчины и одного несовершеннолетнего — плюс около 30 человек серьёзно ранены. Разумеется, мы задействовали все больницы и машины скорой помощи, с которыми можем работать», — заявил губернатор Толимы Рикардо Ороско в эфире местной радиостанции BluRadio Colombia.

Министр здравоохранения этого департамента Марта Паласиос в воскресенье вечером сообщила, что в местные больницы поступило 322 пациента, пострадавших в результате обрушения трибуны.

Официальная причина обрушения не сообщается, однако Хуан Карлос Тамайо — мэр города Эль-Эспиналь, где и произошёл этот инцидент, — в своём заявлении отметил, что власти «уже приступили к расследованию причин произошедшего».
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CNN США Северная Америка
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