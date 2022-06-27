BFM TV: Макрон намерен сформировать правительство без партий Меланшона и Ле Пен

Несмотря на результаты парламентских выборов, Эммануэль Макрон не собирается включать в правительство представителей Национального объединения или «Непокорённой Франции», сообщает BFM TV. Против такой позиции выступают голосовавшие французы и депутаты этих партий: по их мнению, решение о составе правительства принимает не президент, а народ на выборах.

Президент Французской Республики выразился ясно: если в новое правительство должны войти представители других политических партий, они будут «от коммунистов до республиканцев». Другими словами, ни Национальное объединение, ни «Непокорённая Франция» не будут представлены в правительстве. Эммануэль Макрон считает, что они не являются частью правительства. Но, по мнению жителей Ниццы, президент Республики недостаточно старается.

ЖИТЕЛЬНИЦА НИЦЦЫ: Потому что народ сделал свой выбор. Я считаю, он не должен их выделять. В этом ведь состоит демократия, так?

ЖУРНАЛИСТ: Но ведь сложно включить всех…

ЖИТЕЛЬНИЦА НИЦЦЫ: А что делать? Так получилось, теперь ему придётся приспособиться.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НИЦЦЫ: Будет сложнее, это займёт больше времени, но нужно прийти к консенсусу.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НИЦЦЫ: Я думаю, что Эммануэль Макрон — полный психопат. Он совершенно ничего не понял о Франции и французах.

В любом случае, решение Эммануэля Макрона привело к согласию Национального объединения и «Непокорённой Франции» по одному вопросу.

МАНЮЭЛЬ БОМПАР, депутат «Непокорённой Франции» четвёртого округа департамента Буш-дю-РОН: Президент Французской Республики имеет право не соглашаться с нашей программой, но говорить, что мы не войдём в состав правительства? С какой стати Эммануэль Макрон решает, кто в этой стране входит в состав правительства, а кто — нет?

ЖЮЛЬЕН ОДУЛЬ, депутат Национального объединения от третьего округа департамента Йонна: Не президенту Республики решать, какие политические партии должны войти в состав правительства. Это французы путём голосования решают, достойна или нет какая-либо партия управлять государством.

Тем не менее обе партии уточнили, что в любом случае не рассчитывали на вхождение в состав правительства. При этом они заявили, что готовы проголосовать за некоторые предложенные парламентским большинством законы, если посчитают их полезными для страны.