Le Figaro: Си Цзиньпин посетит Гонконг по случаю 25-летия его воссоединения с КНР

Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин 1 июля приедет в Гонконг на мероприятия в честь 25-летнего юбилея со дня возвращения бывшей британской колонии в состав КНР, пишет Le Figaro со ссылкой на «Синьхуа». Во время этого визита, который станет для Си Цзиньпина первой поездкой за пределы континентального Китая с начала пандемии, глава государства посетит церемонию вступления в должность нового правительства специального административного региона.
Президент Китая Си Цзиньпин приедет в Гонконг на празднование 25-летия возвращения города под юрисдикцию КНР и будет присутствовать на вступлении в должность его нового правительства, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление официального информагентства «Синьхуа» от 25 июня. Как отмечает французская газета, этот визит 1 июля станет первой поездкой китайского лидера за пределы континентального Китая с начала пандемии коронавируса.
«Президент Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея воссоединения Гонконга с метрополией, — указывает «Синьхуа». — Также господин Си, являющийся генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, примет участие в церемонии вступления в должность шестого правительства специального административного региона Гонконг».
Как напоминает издание, обычно президенты КНР присутствуют при вступлении в должность нового главы администрации полуавтономного региона, однако на этот раз свои коррективы могла внести эпидемия коронавируса. В Гонконге, где проводят менее жёсткую санитарную политику, на данный момент ежедневно выявляют около тысячи случаев заболевания на 7,4 млн жителей. В последний раз Си Цзиньпин посещал бывшую британскую колонию в 2017 году, когда в должность вступала покидающая свой пост Кэрри Лам, пишет Le Figaro.
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