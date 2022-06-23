Spectator: эксперты сомневаются в единодушной солидарности Евросоюза с Украиной

Несмотря на громкие заявления европейских политиков, решение включить Украину в список претендентов на вступление в Евросоюз пока является во многом формальностью, считает профессор права Эндрю Тенненборн. По его мнению, единодушия по этому вопросу внутри ЕС до сих пор не существует. Страны Западной Европы не готовы взваливать на свои плечи новые финансовые риски и опасаются, что Украина лишь усилит лагерь «бунтарей» вроде Польши и Венгрии и начнёт оспаривать политику Брюсселя, поясняется в статье.

Уже в эту пятницу Евросоюз планирует официально внести Украину в список стран, которые претендуют стать его новыми членами. Но если отвлечься от напыщенных речей и внимательно проанализировать ситуацию — становится ясно, что это событие пытаются представить гораздо более значительным, чем в реальности, пишет на страницах The Spectator Эндрю Тенненборн, профессор права в Университете Суонси.



Он считает, что единство внутри ЕС в вопросах поддержки Украины во многом является иллюзией, а её включение в список потенциальных кандидатов ещё не означает гарантированное членство в ближайшем будущем. «Официальный список кандидатов на членство в Евросоюзе можно сравнить с листом ожидания на вступление в модный лондонский клуб», — подчёркивается в статье.



В действительности этот жест пока носит чисто символический характер и абсолютно не гарантирует, что в дальнейшем не возникнет каких-то препятствий. В этом списке кандидатов уже числятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. И хотя они в целом являются довольно респектабельными странами, однако не стоит особенно обольщаться насчёт того, что их скоро действительно решат принять в Евросоюз, отмечает автор.



По его мнению, формальное внесение Украины в этот же список выглядит больше как пиар-манёвр со стороны Брюсселя, которому «очень хочется продемонстрировать поддержку какого-нибудь благого начинания, но при этом не брать на себя какие-либо серьёзные обязательства».



Кроме того, не стоит поспешно расценивать это как свидетельство некой общей «солидарности» и единства Евросоюза в вопросах оказания поддержки Украине, советует автор. «Европейское единство в данном вопросе является практически полностью поверхностным. И на практике оно выражается лишь в таких не вызывающих разногласий жестах, как осуждение действий России, противопоставление их демократическим ценностям Европы и возгласы «слава Украине» с безопасного расстояния», — говорится в статье.



Как показывают опросы, проведённые на прошлой неделе представителями европейского аналитического центра, подавляющее большинство жителей многих европейских стран — в первую очередь в Германии и Италии, а также во Франции и Швеции — отдают предпочтение миру, а не «справедливости». И по сути, их позиция в целом сводится к тому, чтобы «постоять в сторонке», пока Украина самостоятельно ведёт переговоры с Москвой, констатирует автор.



Что касается вопроса о предоставлении Украине членства в Евросоюзе, страны ЕС тоже относятся к этому по-разному, подчёркивается в статье. С одной стороны, государства Восточной Европы, включая Болгарию, Чехию, Словакию, Польшу, Словению, а также Венгрию и страны Балтии, открыто призывают не только принять Украину, но и максимально ускорить этот процесс.



В то время как Португалия, Нидерланды и Дания, согласно имеющейся информации, вовсе не горят желанием действительно увидеть её в рядах членов Евросоюза в ближайшем будущем, хотя и согласились формально на внесение Киева в список кандидатов. Власти Финляндии также заявили, что Украина должна провести масштабные реформы, прежде чем можно будет рассматривать возможность её принятия в ЕС.



В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что вступление Украины в Евросоюз «случится не завтра». По его словам, на это потребуется много времени. А учитывая, что приём новых членов требует единодушного согласия, которого пока явно не наблюдается, не стоит удивляться, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ограничилась лишь дипломатичным высказыванием о том, что в дальнейшем любое решение на этот счёт «должно приниматься обдуманно и в строгом соответствии с установленными правилами», отмечается в статье.



Отсутствие энтузиазма на этот счёт со стороны многих членов ЕС вполне объяснимо, поскольку именно эти страны вносят значительный финансовый вклад для поддержания и функционирования всей системы Евросоюза, поясняет автор. И они наверняка хорошо осознают, что, если Украину тоже поспешно примут в его ряды — вероятнее всего, её членство будет лежать дополнительным финансовым бременем на плечах остальных ещё на протяжении многих лет, говорится в статье.



Даже не считая Украины, Польша и Венгрия, где ВВП на душу населения составляет чуть более $15 тыс. в среднем, и так оставались главными получателями финансовой помощи, выделяемой Брюсселем из общих средств, напоминает автор. А если учесть, что на Украине ВВП в расчёте на душу населения даже до обострения конфликта составлял около $3,7 — и без долгих расчётов становится ясно, что её членство повлечёт за собой дополнительные расходы.



При этом наиболее активно в поддержку членства Украины в ЕС выступают Польша и Венгрия, которые в то же время агрессивно продвигают собственные национальные интересы и сопротивляются любым руководящим указаниям со стороны Брюсселя. В частности, Венгрия недавно наложила вето на разработанные Евросоюзом планы введения минимальных налогов, а Польша продолжает противиться тому, что она считает «необоснованным вмешательством» в её судебную систему. Поэтому многие западноевропейские страны вполне обоснованно опасаются, что в будущем Украина встанет на сторону именно этих членов ЕС и также начнёт выступать против централизованной политики, сообщается в статье.



Брюссель, который уже давно старается приструнить Будапешт и Варшаву, а также активно разрабатывает планы, которые могли бы более жёстко ограничивать политику его отдельных членов в будущем, вряд ли захочет принимать в свои ряды ещё одну «потенциально проблемную» в этом плане страну — поскольку «40 миллионов её озлобленных граждан, скорее всего, будут активно сопротивляться любым подобным решениям», полагает автор. По его мнению, это лишь усугубит воздействие центробежных сил внутри Евросоюза.



И руководство ЕС хорошо осознаёт эту опасность, говорится в статье. На прошлой неделе, после продолжавшихся более года консультаций, основные органы ЕС наконец представили свой ответ по итогам Конференции о будущем Европы. Они предложили сделать так, чтобы практически все решения внутри ЕС можно было принимать «квалифицированным большинством» голосов — то есть фактически лишить отдельные страны права на собственные решения, предоставив Брюсселю ещё больше полномочий.



Киев, конечно же, официально отпразднует в пятницу решение Евросоюза о внесении Украины в список кандидатов. Однако президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что вне зависимости от заявлений европейских политиков, его страна в ближайшее время вряд ли получит что-то, кроме громких слов, подчёркивается в статье. И скорее всего, ждать формального принятия в ЕС Украине придётся ещё очень долго. Поэтому Киеву лучше отложить этот вопрос в сторону и сконцентрироваться на более насущных проблемах, в решении которых Евросоюз пока тоже является плохим помощником, заключает автор.