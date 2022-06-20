Die Welt: мир вступает в эру дефицита

Пандемия коронавируса и украинский кризис лишь ускорили приход кризиса и дефицита, назревавшего многие годы, пишет Die Welt. Как отмечает издание, основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации.

Нехватка энергии, перебои с продуктами, недостаток ресурсов и микрочипов — мир сейчас переживает феномен, новый для многих людей, пишет Die Welt. Цены растут, многие производства останавливаются, а глобальному югу грозит голод. Политики говорят о том, что причина заключается в последствиях пандемии и украинского кризиса, однако они лишь ускорили наступление нынешнего кризиса, считает издание.

Причины же его глобальны, пишет Die Welt: основная причина заключается в конце эры дешёвого производства. В последние тридцать лет в мире царила благоприятная для промышленности конъюнктура: в возрастной структуре населения преобладали трудоспособные, ресурсы и энергия были дёшевы. Кроме того, мощный импульс экономическому развитию был дан за счёт либерализации торговли, падения железного занавеса и интеграции Китая в мировую экономику.

Однако теперь эти факторы роста начинают сворачиваться, считает издание. Как отмечает эксперт по экономики Тис Петерсен, в Европе уже заметно старение населения и эта тенденция продолжится. Ещё одной проблемой становится нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации, запущенный пандемией коронавируса.

По мнению эксперта Габриеля Фебермайера, уже не идёт речи о глобальной свободной торговле. Он отметил, что даже ЕС в последние годы всё чаще применял протекционистские практики.