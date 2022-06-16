People's Daily: дипломатическая некомпетентность США является настоящей трагедией для американского народа

Вместо того чтобы решать внутренние и международные проблемы, американские политические элиты создают «вымышленный реальный мир», который полностью оторван от требований их народа и веяний времени, считает профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Как он пишет в материале для People's Daily, в результате риторика о статусе и функции Америки в мире как «маяка демократии» и образца для подражания на практике доказывает всё большую абсурдность.

В настоящее время влияние текущих внутренних проблем на внешнюю политику Америки настолько глубоко, что этот период можно смело назвать самым напряжённым со времён окончания холодной войны, уверен профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Как он пишет в статье для портала People's Daily, вашингтонские политические элиты издавна продвигают риторику о статусе и функции Америки в мире как «маяка демократии» и образца для подражания для других стран, однако на практике внутри собственной страны этот дискурс доказывает всё большую абсурдность.

Как продолжает автор материала, американские политические элиты придерживаются глубоко укоренившегося высокомерного убеждения, что они — «вершители судеб», меряют и критикуют всех остальных с позиции «ответственных», но эти убеждения на самом деле были давно опровергнуты повторяющимися крупными кризисами и конфликтами в собственной истории Соединённых Штатов.

«Со времён гражданской войны в XIX веке, Великой депрессии в XX веке и в настоящее время в XXI веке люди всё больше обращают внимание на сильный раскол и даже поляризацию американского общества и политических кругов, что, как следствие, приводит к гражданским войнам и глубоким кризисам», — пишет Ли Хайдун.

Он отмечает, что нынешние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в Соединённых Штатах — всё это признаки того, что сами Штаты находятся накануне очередного крупного кризиса. Поэтому стране с таким низким уровнем демократии всё-таки не стоит учить жить другие государства.

Кроме того, продолжает профессор, в нынешней болезненной внутриполитической обстановке в Соединённых Штатах так называемая стратегия построения прочного альянса «общих ценностей», направленная на поддержание американской гегемонии, вряд ли будет жизнеспособной. Весь мир за последние годы отчётливо увидел, что американскую дипломатию жёстко бросает из стороны в сторону, и в ближайшие несколько лет, вероятно, будет постоянно повторяться политический цикл «предшественник строит — преемник разрушает».

Как заключает Ли Хайдун, американские политические элиты должны гораздо глубже разбираться в своих внутренних и международных политических реалиях, однако внутренняя и внешняя политика, которую они продвигают и реализуют, показывает, что они на самом деле не пытаются решить основные насущные проблемы, стоящие перед страной. Наоборот, они создают «вымышленный реальный мир», который полностью оторван от требований их народа и веяний времени, что приводит к ещё более конкурентному и конфронтационному разделённому миру, что является настоящей трагедией для американского народа.