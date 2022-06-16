France 24: Макрон настаивает на переговорах с Россией

Во время своего визита в Румынию президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Россия — ядерная держава и она находится по соседству с Европой, а значит, с ней в любом случае придётся вести переговоры. Как предполагает корреспондент France 24, ту же идею он постарается донести и до украинских властей, тем более что, по его мнению, пришло время для его визита в Киев.

Корреспондент France 24 Джеймс Андре сопровождает президента в его поездке. Он расскажет нам всё в подробностях.

ДЖЕЙМС АНДРЕ, корреспондент France 24: Эммануэль Макрон уже неоднократно говорил, что он приедет на Украину, когда настанет правильный политический момент. Только что он объявил, что правильный политический момент для него наступил. Он говорит, что нужны глубокие переговоры на тему того, как Европейский союз и Франция могут оказать большую помощь Украине в финансовом и военном аспекте.

Но также он хочет донести идею, на которой он делал акцент во время этой пресс-конференции. Она заключается в том, что, по его мнению, первый этап заключается в том, что нужно достигнуть окончания боевых действий, прийти к прекращению огня, а затем к переговорам. Эммануэль Макрон сегодня несколько раз говорил, что Россия — ядерная держава и она находится по соседству с Европой, она останется на этом же месте и с ней нужно вести диалог.

Вероятно, именно эту идею он и постарается донести до Украины, когда отправится в эту поездку. На данный момент у нас нет абсолютно никакой информации, когда и как будет осуществлена эта поездка. Единственный намёк от президента был в том, что такая поездка нужна до следующего саммита Европейского союза.

Сейчас президент направляется в Молдавию. Эта страна находится на передовой: туда пришёл большой поток беженцев. Там есть риск дестабилизации, поскольку часть её территории, Приднестровье, контролируется силами, которым помогает Россия. Так что этой стране Эммануэль Макрон хочет показать максимальную поддержку. И поддержать он хочет Майю Санду, президента, которая пришла к власти в 2020 году и сейчас реформирует страну.

Мы рассчитываем услышать много слов о европейской интеграции, как минимум о пути к этой интеграции, про которую президент Франции уже сказал, что это сложный многоступенчатый процесс. Но вопрос в том, какие шаги можно сделать в скорые сроки.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.