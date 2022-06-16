CNBC: американской демократии угрожает нехватка обычной бумаги

Перебоев с цепочками поставок не избежала и североамериканская бумажная промышленность: цены на продукцию бумажных комбинатов выросли по сравнению с прошлым годом на 40 процентов, передаёт CNBC. По информации канала, это может пошатнуть основы американской демократии — ведь если производителям печатных материалов из-за нехватки бумаги не удастся вовремя подготовить необходимые печатные материалы, на некоторых избирательных участках на предстоящих выборах просто не смогут проголосовать ввиду отсутствия бюллетеней.

Американская демократия: её суть — в жизни, свободе и стремлении... к бумаге?

ДЖЕФФ ЭЛЛИНГТОН, председатель совета директоров и генеральный директор компании Runbeck Election Services: Бумага всегда играла ключевую роль в проведении выборов.

Она, конечно же, нужна для печати бюллетеней — но это лишь начало.

ДЖЕФФ ЭЛЛИНГТОН: Значительная часть бумаги уходит на путеводители по избирательным участкам, из которых можно узнать, где находится участок, если хочется проголосовать очно, или где найти пункты с урнами, если голосуете по почте. А кроме того, нужна она для передачи информации о регистрации избирателя — когда люди, переезжая в другой штат, хотят отправить заявление на регистрацию в качестве избирателя или получить карточку зарегистрированного избирателя. Для всего этого в наши дни необходима бумага.

Компания Runbeck Election, расположенная в городе Финикс, производит печатные материалы к выборам для 23 штатов, а также округа Колумбия. Предприятие расходует в сутки до 60 рулонов бумаги, каждый из которых весит тысячу фунтов (453,6 кг. — ИноТВ). Но закупка этой бумаги превратилась в серьёзную проблему: из-за того, что бумажные комбинаты страдают от перебоев в цепочках поставок, цены выросли по сравнению с прошлым годом почти на 40%, а отгрузки часто переносятся.

В конгрессе предупреждают, что нехватка бумаги может отрицательным образом сказаться на возможности американцев пользоваться своим самым основным правом.

РОДНИ ДЭВИС, член палаты представителей США от штата Иллинойс (Республиканская партия): На мой взгляд, лучший для нас вариант действий, чтобы избежать самых пессимистичных сценариев, сделать так, чтобы никто не тянул с заказом бюллетеней. Ведь самый пессимистичный сценарий — это если в день выборов будут участки, на которых избиратели не смогут проголосовать.

Властям Техаса из-за нехватки бумаги уже пришлось ограничить выдачу гражданам бланков регистрации в качестве избирателя. А в Луизиане чиновникам пришлось начинать охоту за бумагой с опережением в несколько месяцев.

КАЙЛ АРДУАН, секретарь штата Луизиана: Обзвонили все бумажные комбинаты в Северной Америке — не только в США, а во всей Северной Америке. А беспокоит меня вот что: если Луизиана с таким трудом обеспечивает собственные нужды в плане бумаги, притом что у нас бумажные бюллетени используются не слишком широко, то что же может ждать другие штаты?

Секретарь штата Луизиана Кайл Ардуан призывает администрацию президента США Джо Байдена применить закон «О военном производстве», дабы гарантировать, что американские производители бумаги смогут в полном объёме удовлетворить спрос на свою продукцию.

КАЙЛ АРДУАН: Мы что же, добиваемся проблем с цепочками поставок или с бюллетенями, раз не можем обеспечить себя необходимым сырьём? Создавая сомнения по поводу выборов ещё до того, как они, собственно, начались, мы сами себе копаем яму.

ИЛАН МУИ, старший корреспондент CNBC в конгрессе США: Крайняя дата — это ориентировочно День труда (отмечается в США в первый понедельник сентября. — ИноТВ): чтобы начать печать материалов к ноябрьским выборам, всю бумагу нужно получить к этому сроку. Как рассказывают мне чиновники, сейчас бумаги есть ровно столько, чтобы подготовить всё, что было запланировано, — но пространства для манёвра на случай, если что-то пойдёт не так, у них практически нет.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.