Le Figaro: «Газпром» сокращает поставки газа по «Северному потоку» на 40%

Российская газовая компания сокращает объём поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток», пишет Le Figaro. Связано это с тем, что компания Siemens не передала России необходимые для работы трубопровода компрессоры.
Российская компания «Газпром» заявила, что сокращает ежедневные поставки газа в Германию через «Северный поток» на 40%, сообщает Le Figaro. Причина в том, что группа Siemens не поставила ему необходимое оборудование.
Поставки газа по «Северному потоку» не могут превышать 100 млн кубометров в день вместо обычных 167 млн кубометров, заявили в «Газпроме». Дело в том, что использоваться сейчас могут лишь три компрессора на станции Портовая около Выборга.
Как напоминает автор статьи, прежде «Газпром» уже закрыл экспорт газа для тех стран, что отказались платить в рублях. Сам трубопровод «Северный поток» был запущен в 2012 году и идёт до Германии по дну Балтийского моря, пишет Le Figaro. А его собрат, «Северный поток — 2», как напоминает автор статьи, оказался мертворождённым ребёнком.
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