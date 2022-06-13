Le Figaro: полтысячи человек вышли в Женеве на протест против ВТО

В Женеве собрались министры стран ВТО на заседание, и этим моментом воспользовались протестующие, чтобы выразить своё недовольство работой организации. По их мнению, «ВТО служит лишь для того, чтобы торговать, разбивать рынки на части и поднимать цены на продукты так высоко, что они становятся для многих недоступными», пишет Le Figaro.

Около 500 человек в субботу вышли на демонстрацию в Женеве, чтобы высказаться за продовольственный суверенитет, пишет Le Figaro. Связан их протест с министерской конференцией Всемирной торговой организации, которая сейчас проходит.

По мнению протестующих, торговые соглашения ВТО оказывают плохое влияние на мелких фермеров. «Сегодня ВТО служит лишь для того, чтобы торговать, разбивать рынки на части и поднимать цены на продукты так высоко, что они становятся для многих недоступными», — приводит издание слова одного из лидеров протестующих.

«Не будет деревни — не будет еды», — скандировали протестующие. Они предлагают развивать продовольственный суверенитет на местном уровне, прислушиваясь к требованиям населения. Как пишет Le Figaro, это одно из направлений, развития которого ожидают от собрания министров стран ВТО. У Женевского озера соберутся около сотни представителей разных государств, их заседания будут продолжаться вплоть до среды.