ZDF: водитель, въехавший в толпу школьников в Берлине, страдает психическим расстройством

Вчера в Берлине водитель въехал в толпу школьников, есть погибшие. Как сообщает телеканал ZDF, подозреваемый — 29-летний выходец из Армении с немецким гражданством. По актуальным данным, наезд не был несчастным случаем, однако речь не идёт о теракте или преступлении на политической почве: следователи предполагают, что водитель страдает психическим расстройством.

О текущей ситуации нам расскажет эксперт по праву Сара Таке. Добрый вечер, Сара. Что мы сейчас можем сказать о подоплёке этого происшествия? Для начала, по поводу водителя.

САРА ТАКЕ, эксперт по праву: Подозреваемый родился в Армении в 1993 году, однако он является гражданином Германии и с 2008 года зарегистрирован в Берлине. Следователи, среди прочего, нашли в его автомобиле плакат с надписью «Остановите агрессию Турции». Поскольку он родился в Армении, а между Арменией и Турцией существует конфликт из-за геноцида Турции в отношении Армении, конечно, на поверхности лежит предположение о том, что это могло быть деяние с политической подоплёкой. Однако нужно чётко сказать: подозреваемый напал не на турецкое консульство и он не совершил целенаправленное нападение на группу людей турецкого происхождения, а наехал на группу школьников, и это не выглядело как намеренное нападение. Поэтому на данный момент нельзя исходить из того, что это было преступление на политической почве. Кроме того, сейчас нет никакого манифеста, никакой записки с признанием — в том числе по этой причине генеральный прокурор до сих пор не взял это расследование на себя.

Всё это произошло неподалёку или в непосредственной близости от Брайтшайдплатц*, при одном упоминании этого названия всплывают плохие воспоминания. Было ли это место, по мнению полиции или по имеющимся на текущий момент данным, выбрано не случайно?

САРА ТАКЕ: И тут следователи сейчас не видят никаких параллелей, на это есть различные причины. Они говорят, что в нынешнем случае речь скорее идёт о человеке с нарушениями работы психики. Они также предлагают ещё раз задуматься о том, что тот, кто целенаправленно собирается убить много людей, то есть, идёт на запланированный теракт, не возьмёт с собой в легковой автомобиль свою сестру, а скорее снимет небольшой грузовик, чтобы намеренно убить много людей. Иными словами, следователи сейчас не считают, что в этом смысле существуют какие-то значимые параллели. Кроме того, как мне сказали, водитель был известен полиции из-за различных нарушений, но не службам безопасности как возможная угроза, то есть, никто не предполагал с этой стороны вероятности теракта.

Итак, это, очевидно, не был несчастный случай. Это также, по нынешним данным, не был теракт. Так что же это было?

САРА ТАКЕ: Именно. По актуальным данным следствия нужно отметить, что всё говорит о том, что подозреваемый действовал сознательно, то есть, это не был несчастный случай. Также похоже на то, что у него не было никакой политической или идеологической мотивации — то есть, это не был теракт. Это больше похоже на то — и многое говорит в пользу этой версии, — что он страдает от психического расстройства, что у него есть личные мотивы. Иными словами, мы можем исходить из версии умышленного наезда в состоянии помешательства. Но следует подчеркнуть, что это оценка на текущий момент, ещё слишком рано говорить о конечных результатах. Мотивы и подоплёка преступления сейчас только выясняются.

В любом случае, это было ужасно. Спасибо большое, с нами в студии была эксперт Сара Таке.

Дата выхода в эфир 08 июня 2022 года.

* 19 декабря 2016 года исламский террорист въехал в толпу людей на рождественском рынке на площади Брайтшайдплатц в Берлине, в результате чего 12 человек погибли и не менее 67 получили ранения. — Прим. ИноТВ.