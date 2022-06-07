УН: на Украине уберут из школьной программы роман «Война и мир» Толстого
В школах Украины с сентября будет усилено патриотическое воспитание, введено противоминное обучение и обучение истории на основе украинских архивных документов. Как передают «Украинские новости», об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.
«В первую очередь, я хочу вам рассказать о таких предметах, как «Защита отечества». Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности», — сказал он.
Ссылки по теме
-
National Review: русофобская политика больно бьёт по американскому образованию
-
Le Figaro: в программу французской старшей школы вернётся математика — но пока в качестве факультатива
-
France info: во многих школах Техаса учителя могут приносить оружие для защиты учеников
-
Daily Wire: прогрессивную повестку пихают американским школьникам даже в уроки математики