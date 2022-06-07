УН: на Украине уберут из школьной программы роман «Война и мир» Толстого

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы в стране будут полностью исключены все произведения русских писателей, воспевающие российскую армию, такие как роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир». Как пишут «Украинские новости», чиновник затруднился ответить на вопрос, останется ли кто-то из русских писателей в учебных программах, но отметил, что сейчас проходят очень напряжённые дискуссии на уровне профессионалов и когда они придут к согласию, тогда будет представлена обновлённая программа.

В школах Украины с сентября будет усилено патриотическое воспитание, введено противоминное обучение и обучение истории на основе украинских архивных документов. Как передают «Украинские новости», об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

«В первую очередь, я хочу вам рассказать о таких предметах, как «Защита отечества». Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности», — сказал он.

По словам Витренко, из зарубежной литературы будут исключены полностью все произведения русских писателей, воспевающие российскую армию, такие как роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир».

Замминистра затруднился ответить на вопрос, останется ли кто-то из русских писателей в учебных программах. Он отметил, что сейчас проходят очень напряжённые дискуссии на уровне профессионалов и когда они придут к согласию, тогда будет представлена обновлённая программа по зарубежной литературе.

Чиновник добавил, что преподавание истории Украины и всемирной истории будет основываться на украинских архивных документах.

«Мы гордимся тем, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и всемирной истории. Рабочая группа тщательно отрабатывает эти измениня и будет выписано взаимоотношение между украинской нацией и «русским миром» на основе исторической правды», — сказал Витренко.

Замминистра отметил, что сейчас Минобразования отрабатывает вопрос изготовления новых учебников по истории, но как минимум к началу учебного года будет подготовлена методика преподавания истории в школах.