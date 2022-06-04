Guardian: от песчаных бурь на Ближнем Востоке есть не только пострадавшие, но и погибшие

Страны Ближнего Востока страдают от проблем, связанных с пыльными бурями. Считается, что от них в этом году погибли уже четыре человека и тысячи обратились за медицинской помощью. Как отмечают специалисты, пыльные бури случаются всё чаще и связано это с потеплением климата, пишет The Guardian.

«Апокалиптичные картины, которые затронули каждого». The Guardian пишет о том, что из-за пыльных бурь в Ираке закрываются некоторые школы и офисы, а 16 мая и вовсе объявили чрезвычайное положение. В Кувейте отменялись полёты, а Саудовская Аравия и ОАЭ выпустили предупреждение по поводу пыльных бурь.

Для сухих регионов пыльные и песчаные бури представляют одну из самых больших проблем, связанных с окружающей средой. На Ближнем Востоке они обычно случаются в конце весны и летом, чаще в засушливых областях. Но в этом году ситуация особенно сложная: они начались раньше обычного и распространяются на большей территории.

«Это вызывает большую обеспокоенность. Пыльные бури оказывают влияние не на одну страну или отдельный район: они могут сказываться долгосрочными последствиями для всего мира», — приводит автор статьи мнение специалиста из Невады.

Частицы пыли преодолевают тысячи километров: для такого шторма нужен только ветер в сухих районах без растительности. Часто происходит так, что сильный северо-западный ветер проносит холодный воздух над пустынными песчаными районами Ирака и несёт их до Аравийского полуострова.

В этом году Северный Ирак особенно пострадал от пыльных бурь: там они случались практически раз в неделю. Всего, как там подсчитали, за год у них произошло в среднем 272 пыльные бури, и к 2050 году они ожидают, что это число вырастет до 300 — всё из-за изменения климата.

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд за первые четыре месяца этого года находился в плену пыльного шторма больше 35 дней. В 2019 году за весь год их случилось лишь 48. Так что эксперты предвещают, что в этом году в Саудовской Аравии может быть достигнут рекорд по пыльным бурям.

Эта проблема сказывается на здоровье людей: они испытывают сложности с дыханием. Эксперты считают, что из-за пыльных бурь в мае как минимум 5 тыс. человек в Ираке обратились в больницу. Один человек умер в Ираке, ещё трое — в Сирии.

Кроме того, из-за ущерба для пахотных земель снижается урожайность. По данным ООН, сумма ущерба для региона от пыльных бурь составляет $13 млрд в год, пишет The Guardian.