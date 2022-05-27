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Обозреватель NYT напоминает, что коронавирус никуда не исчез

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Хотя новости про COVID-19 в последнее время отошли на второй план, сотни тысяч людей во всём мире продолжают заражаться всё новыми разновидностями коронавируса, пишет Фархад Манджу в статье для The New York Times. Он напоминает о быстром распространении «дельты» и «омикрона» и предупреждает, что никто не может предугадать, какие невзгоды могут принести дальнейшие заразные мутации.
Обозреватель NYT напоминает, что коронавирус никуда не исчез
Pixabay

Жизнь на большей части территории Соединённых Штатов сейчас во многом вернулась к привычному укладу, существовавшему до начала пандемии COVID-19, а в новостях за последнее время коронавирус упоминают всё реже. Однако в реальности он никуда не исчез, пишет Фархад Манджу в статье для The New York Times. По статистике, сотни тысяч людей во всём мире по-прежнему заражаются ежедневно, а в США за последнюю неделю в среднем 361 человек каждый день умирал от коронавируса.

Тем временем бары и рестораны в США переполнены, в стране наблюдается свадебный бум, а многие активно готовятся к открытию летнего туристического сезона. Однако необходимо проявлять осторожность и не забывать о ситуации, которая сложилась прошлым летом, подчёркивает автор. Год назад, в мае 2021-го, было официально объявлено, что вакцинированные американцы могут снять маски и в большинстве случает забыть о социальном дистанцировании.

Однако на самом деле выяснилось, что уровень вакцинации от коронавируса в Америке на тот момент оказался слишком низким, чтобы остановить распространение новых, более заразных штаммов. Сначала в стране массово распространился вариант «дельта», затем «омикрон» и его многочисленные вариации, и американцам пришлось вновь надеть маски и начать вводить бустерные вакцины, напоминает автор.  

За год с начала прошлого лета от COVID-19 умерло ещё около 400 тыс. американцев, сообщается в статье. По мнению автора, стремительное изменение ситуации свидетельствует о том, что любое «перемирие» в борьбе с COVID-19 может быть лишь временным и в обозримом будущем наш уклад жизни ещё не раз может перевернуться под воздействием этого «коварного и непредсказуемого вируса».

Причём речь идёт не только о сфере здравоохранения, но и о проблемах в отношении эффективного планирования будущего в целом, говорится в статье: «Пока вирус продолжает двигаться в непредсказуемом направлении, он может продолжить сотрясать нашу политику и экономику, а также препятствовать нашей способности работать сообща для решения всех других серьёзных проблем, с которыми сталкивается человечество, особенно таких глобальных угроз, как изменение климата». 

Появление новых штаммов показало, что хотя вакцины в основном помогают предотвратить тяжёлые формы заболевания и снизить смертность, однако даже вакцинированные люди могут вновь заболеть COVID-19. В то время как непривитые пациенты, а также люди пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом и другие категории повышенного риска по-прежнему сталкиваются с большей опасностью. 

Хотя сейчас серьёзно заболевает гораздо меньше людей, чем на пике пандемии, в повседневной жизни нам всё равно приходится сталкиваться с такими проблемами, как нехватка рабочей силы, а также выгорание и переутомление, последствия стресса и психологическая усталость на фоне постоянной опасности заразиться, подчёркивается в статье. А поскольку последствия COVID-19 могут проявляться по-разному, сбои могут хаотично распространяться по всему миру, предупреждает автор.

Нестабильности на мировых рынках также способствуют экстремальные погодные условия, вызванные заметным изменением климата в последние годы, а также глобальный кризис из-за последствий обострения конфликта на Украине. Однако во многих проблемах, касающихся экономики, включая кризис с нехваткой детского питания в США, также ощущается влияние пандемии, говорится в статье.  

Вероятно, через несколько лет «волны вируса» приобретут сезонный характер, к которому мы сможем приспособиться — но до этого пока ещё далеко, уверен автор. Новые штаммы оказываются всё более заразными, а стремление избежать болезни приводит многих к эмоциональному выгоранию, подчёркивается в статье: «И мы понятия не имеем, чем грозит каждый следующий вариант нашему миру, уже основательно измученному болезнью».

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