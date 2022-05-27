Обозреватель NYT напоминает, что коронавирус никуда не исчез

Хотя новости про COVID-19 в последнее время отошли на второй план, сотни тысяч людей во всём мире продолжают заражаться всё новыми разновидностями коронавируса, пишет Фархад Манджу в статье для The New York Times. Он напоминает о быстром распространении «дельты» и «омикрона» и предупреждает, что никто не может предугадать, какие невзгоды могут принести дальнейшие заразные мутации.

Жизнь на большей части территории Соединённых Штатов сейчас во многом вернулась к привычному укладу, существовавшему до начала пандемии COVID-19, а в новостях за последнее время коронавирус упоминают всё реже. Однако в реальности он никуда не исчез, пишет Фархад Манджу в статье для The New York Times. По статистике, сотни тысяч людей во всём мире по-прежнему заражаются ежедневно, а в США за последнюю неделю в среднем 361 человек каждый день умирал от коронавируса.



Тем временем бары и рестораны в США переполнены, в стране наблюдается свадебный бум, а многие активно готовятся к открытию летнего туристического сезона. Однако необходимо проявлять осторожность и не забывать о ситуации, которая сложилась прошлым летом, подчёркивает автор. Год назад, в мае 2021-го, было официально объявлено, что вакцинированные американцы могут снять маски и в большинстве случает забыть о социальном дистанцировании.



Однако на самом деле выяснилось, что уровень вакцинации от коронавируса в Америке на тот момент оказался слишком низким, чтобы остановить распространение новых, более заразных штаммов. Сначала в стране массово распространился вариант «дельта», затем «омикрон» и его многочисленные вариации, и американцам пришлось вновь надеть маски и начать вводить бустерные вакцины, напоминает автор.



За год с начала прошлого лета от COVID-19 умерло ещё около 400 тыс. американцев, сообщается в статье. По мнению автора, стремительное изменение ситуации свидетельствует о том, что любое «перемирие» в борьбе с COVID-19 может быть лишь временным и в обозримом будущем наш уклад жизни ещё не раз может перевернуться под воздействием этого «коварного и непредсказуемого вируса».



Причём речь идёт не только о сфере здравоохранения, но и о проблемах в отношении эффективного планирования будущего в целом, говорится в статье: «Пока вирус продолжает двигаться в непредсказуемом направлении, он может продолжить сотрясать нашу политику и экономику, а также препятствовать нашей способности работать сообща для решения всех других серьёзных проблем, с которыми сталкивается человечество, особенно таких глобальных угроз, как изменение климата».



Появление новых штаммов показало, что хотя вакцины в основном помогают предотвратить тяжёлые формы заболевания и снизить смертность, однако даже вакцинированные люди могут вновь заболеть COVID-19. В то время как непривитые пациенты, а также люди пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом и другие категории повышенного риска по-прежнему сталкиваются с большей опасностью.



Хотя сейчас серьёзно заболевает гораздо меньше людей, чем на пике пандемии, в повседневной жизни нам всё равно приходится сталкиваться с такими проблемами, как нехватка рабочей силы, а также выгорание и переутомление, последствия стресса и психологическая усталость на фоне постоянной опасности заразиться, подчёркивается в статье. А поскольку последствия COVID-19 могут проявляться по-разному, сбои могут хаотично распространяться по всему миру, предупреждает автор.



Нестабильности на мировых рынках также способствуют экстремальные погодные условия, вызванные заметным изменением климата в последние годы, а также глобальный кризис из-за последствий обострения конфликта на Украине. Однако во многих проблемах, касающихся экономики, включая кризис с нехваткой детского питания в США, также ощущается влияние пандемии, говорится в статье.



Вероятно, через несколько лет «волны вируса» приобретут сезонный характер, к которому мы сможем приспособиться — но до этого пока ещё далеко, уверен автор. Новые штаммы оказываются всё более заразными, а стремление избежать болезни приводит многих к эмоциональному выгоранию, подчёркивается в статье: «И мы понятия не имеем, чем грозит каждый следующий вариант нашему миру, уже основательно измученному болезнью».