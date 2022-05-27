Белая постель, тишина и волонтёры — Le Figaro рассказывает, чем беженцев встретила Россия

Украина обвиняет Москву в том, что она насильно вывозит людей из зоны боевых действий в Россию. Но журналист Le Figaro пишет, что все беженцы, с кем он общался, опровергали это обвинение. Из их историй видно, с какими сложностями они столкнулись и какой приём встретили в России.

«Мы здесь спим на белой, как снег, постели», — рассказывает мариуполец Сергей Климович, который находится в центре для беженцев в Туле. В интервью Le Figaro отмечает, что его родной город полностью уничтожен, и удивляется окружающей тишине.

Разговор происходит в центре временного проживания, в котором находятся ещё 70 человек с Украины. А всего таких центров в Тульской области открыли 16, там находятся около 2 тыс. человек. Всего с Украины в Россию бежали сотни тысяч, некоторые подсчёты называют цифру 800 тыс. человек. «И их будущее столь же неопределённое, как у беженцев, которые направились в Западную Европу», — пишет автор статьи. По его словам, условия, в которых оказываются беженцы в России, разнятся в зависимости от региона, куда они попали, а также от того, как они попали в Россию.

Сергей Климович рассказал журналисту, что в Мариуполе они с женой жили на седьмом этаже дома по соседству с «Азовсталью». По его словам, снаряды летали прямо над его домом. Его жена всё это время провела в подвале, в холоде, без воды и электричества. 78-летний Сергей с угрозой для жизни отправлялся на поиски воды и оставался жить в квартире.

Однажды за ним прямо на этаж пришёл солдат с белой повязкой, то есть из пророссийских сил, и направил их на место сбора для эвакуации. На автобусе их с женой вывезли в Таганрог, а потом поездом, все 13 вагонов которого были специально для жителей Мариуполя, развезли по разным городам: Воронеж, Курск, Тула, рассказывает Климович.

Далее беженцами занимаются добровольцы. Например, один из них, Андрей Черезов, рассказывает, что у них было две волны беженцев: сначала из ЛНР и ДНР, а затем — из Мариуполя. В основном это женщины, дети и старики, но из Мариуполя есть и мужчины. В Донбассе мужчин мобилизуют в армию.

При этом Черезов рассказывает, что многие, кто приехал из Луганска, уже вернулись обратно. Кто-то ждёт, пока ситуация наладится. Хуже обстановка с Мариуполем, поскольку город сильно разрушен. По словам добровольца, через него прошли порядка тысячи людей, из них только один хотел уехать в другую страну, в Польшу, к семье.

Другой доброволец, Данил Махницкий, говорит о такой статистике: 15-20% беженцев хотят уехать в Европу, 40% — вернуться на родину, 40% — остаться в России. Автор статьи удивляется, что украинцы хотят найти себе убежище в России, которая начала спецоперацию. Но он сразу отмечает, что для жителей Донбасса, которые жили под бомбардировками восемь лет, которые близки России и языком, и культурой, такого вопроса и не стоит.

Махницкий рассказывает французскому журналисту, что жители Мариуполя очень боялись батальона «Азов», который использовал гражданских в качестве живого щита. Кроме того, он настаивает, что никого из украинских беженцев в Россию насильно не везли — украинские власти обвиняли Россию в этом. Впрочем, автор статьи признаёт, что и все беженцы, с которыми он общался в России, тоже эти обвинения отрицали.

Кроме того, Махницкий опровергает и обвинения, будто в фильтрационных лагерях происходят преступления. Процедуру такой фильтрации описывает и приехавший из Донбасса 39-летний электрик Евгений. Он рассказывает, что ему сказали раздеться, чтобы проверить наличие татуировок или следов, что он мог воевать. Вся процедура тогда заняла минут 40. Иногда в этих лагерях проводят расследования, смотрят, нет ли следов пороха на пальцах. Как поясняет волонтёр Черезов, всё это делается, чтобы избежать терактов. Он рассказывает, что, например, у одной беженки мужа не пустили в Тулу: он служил в украинской армии и хвастался этим в соцсетях.

В России помощь беженцам не централизована — этой функцией наделены регионы. Однако на деле занимаются ею волонтёры, помощь собирают от населения. При этом Андрей Черезов рассказывает, что собранные одежду, обувь и другие предметы раздаёт беженцам, которых знает всех по именам.

Впрочем, попасть в Россию беженцам было зачастую непросто. Так, Евгений, о котором шла речь выше, вместе со своей сестрой Татьяной хотели из подконтрольного Украине Северодонецка попасть в Россию. В автобусе мужчине пришлось прятаться среди пожилых людей и инвалидов, чтобы украинские военные его не остановили и не отправили сражаться. Теперь же они остановились у друзей в Подмосковье и никак не могут оформить документы, получить статус беженцев и обещанные Путиным 10 тыс. рублей, потому что приехали самостоятельно, не централизованно.

Как отмечает работающая с беженцами Мария Макеева, многие едут в Москву, считая, что там им будет легче, но всё происходит ровно наоборот. В Туле найти работу беженцам проще, пишет автор статьи: это промышленный город. Некоторые беженцы отправились на другой конец страны, во Владивосток. Но там им предложили работу на ферме за 35 тыс. рублей, пишет Le Figaro.