Даже политики, которые идут в американскую политику с благими намерениями и желанием изменить существующую систему, в конце концов оказываются пленниками этой самой системы, заявил в интервью Fox News независимый журналист Гленн Гринвальд. По его словам, политики в итоге начинают служить интересам корпораций, а затем, когда приходит время выборов, они удивляются, почему избиратели недовольны как истеблишментом обеих партий, а так и всей политической системой.
По вашему мнению, почему политики — и я могу сказать, что речь тут идёт о политиках от обеих партий, — не сосредоточились максимально на том, о чём кричит их страна, требуя компетентности и результатов работы?
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Думаю, метод работы Вашингтона состоит в том, чтобы развивать эту очень изолированную систему, в которой люди, даже пришедшие в неё с благими намерениями, желающие каким-то образом изменить эту систему, в конце концов оказываются её пленниками.
Они проводят большую часть своего времени, взаимодействуя со своими корпоративными донорами, требующими от них определённого набора политических шагов, которые не служат интересам остальной части страны. В конце концов они оказываются под давлением внутренних… таких решений Вашингтона, как поддержка пакета военной помощи на сумму 40 миллиардов долларов. При этом вооружённый конфликт на Украине длится 10 недель. И они не позволяют никому, за исключением нескольких десятков республиканцев, что, по-моему, невероятно примечательно и интересно… Всего лишь несколько десятков республиканцев задались вопросом: а куда пойдут эти 40 миллиардов долларов и какую выгоду это принесёт американцам.
В этой системе пакет стимулирующих мер постоянно увеличивается, чтобы они могли игнорировать своих избирателей и служить крошечной группе людей, имеющих особые интересы. А затем наступает время выборов, и они оказываются в сильном замешательстве, почему так много людей недовольны истеблишментом обеих партий, а также самой политической системой.
Да, мы отправляем им вооружения, Европа шлёт нам детские смеси, а затем мы хлопаем друг друга по плечу и говорим: «Отличная работа». Гленн Гринвальд. Как всегда, большое спасибо.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил мнение, что к болонской системе в образовании нужно относиться «как к прожитому этапу» и начать создавать собственную систему образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов.
Европа должна научиться «использовать язык силы», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на мероприятии, организованном Исследовательским центром европейской политики (CEPS).
Американцы всё меньше поддерживают «карательные» меры Запада против России, от которых страдает экономика Соединённых Штатов, пишет Associated Press со ссылкой на результаты опроса, проведённого самим агентством и исследовательским центром NORC.
В Объединённых Арабских Эмиратах подтвердили первый случай заболевания человека оспой обезьян. Об этом говорится в сообщении государственного эмиратского агентства новостей WAM со ссылкой на Минздрав страны.
Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.
Государства Евросоюза не смогут согласовать на саммите 30—31 мая нефтяное эмбарго в отношении России, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с Politico. По её словам, это не тот вопрос, который стоит решать в Евросовете.
Возникновение таких экзотичных заболеваний, как оспа обезьян, обусловлено комплексом причин: это связано и с изменением климатических условий, и со сменой ареала обитания переносчиков заболевания, рассказала RT заместитель гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.
Разновидность оспы обезьян, о которой сегодня ведётся речь, вызывает летальность менее 1%, к настоящему времени летальных исходов среди заболевших не зафиксировано, рассказала RT заместитель гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.