Безвыходное положение: Press TV об экономических последствиях политики Вашингтона для ЕС на фоне Украины

Рост цен на энергию и продовольствие ударил по всем гражданам ЕС — и это результат того, что, подталкивая блок в нужную сторону, Вашингтон поставил его в «безвыходное положение», передаёт Press TV. При этом, по словам экспертов, все эти трудности особенно сильно бьют по молодёжи, вызывая у них тревогу насчёт будущего.

Рост цен на электричество, бензин, нефть, топливо и продовольствие ведёт к существенному падению уровня жизни миллионов граждан из 27 стран ЕС. При этом на важнейшей ежегодной конференции Еврокомиссии по вопросам экономики прозвучали заявления о том, что ситуация может значительно усугубиться.

ГИТА КОПИНАТ, Международный валютный фонд: Вдобавок к тому факту, что конфликт может обостриться, а санкции и контрсанкции — создать дополнительные проблемы, не стоит забывать и о замедлении экономического роста в Китае.

Участникам Брюссельского экономического форума 2022 года также сообщили, что финансовое давление, в основном вызванное конфликтом на Украине, оказывает непропорционально сильное влияние на молодёжь, у которой нет стабильной работы.

ЯН-ЭММАНУЭЛЬ ДЕ НЕВ, бихевиорист: Мы наблюдаем невероятный рост, и весьма неприятный, в плане количества людей, испытывающих чувства тревоги, стресса, депрессии и эмоционального выгорания.

Некоторые аналитики полагают, что эти граждане столкнулись с этими невыразимыми страданиями из-за того, что Запад намеренно игнорирует законные интересы России в сфере безопасности. Мы опросили некоторых людей, что они думают о нынешнем экономическом давлении.

ПРОХОЖИЙ: Человек, у которого есть работа, с этим справится, но если взять безработного… Как это на нём скажется?

ПРОХОЖИЙ 2: Если у нас не поднимут зарплаты, мы не сможем с этим справиться. Накоплений станет меньше.

ПРОХОЖАЯ: Всё это будет продолжаться до тех пор, пока люди не поймут: «Ну всё, дальше уже некуда. Так жить нельзя». Посмотрим, что будет тогда; я лично не знаю.

ПРОХОЖИЙ 3: Речь здесь не только об энергии, но и ценах на продовольствие, транспорт. Всё выросло.

По словам критиков, Вашингтон, руководя внешней политикой ЕС, поставил блок в безвыходное положение. Однако ключевые докладчики на Брюссельской конференции об этом не упомянули.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: Благодаря нашему единству мы видим, что быстрые и всеобъемлющие санкции обладают невероятной силой.

Невероятной силой для кого? Российская национальная валюта — рубль — поживает неплохо, а сама федерация извлекает пользу из роста цен на энергоносители. Эксперты предупреждают: если Кремль решит остановить поставки газа в ЕС, это чревато катастрофой.

ДЖЕРОМ ХЬЮС, Press TV: Как сказал один участник Брюссельского экономического форума, экономики без энергетики быть не может.

Джером Хьюс, Press TV, Еврокомиссия.

Дата выхода в эфир 18 мая 2022 года.