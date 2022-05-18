NTD: лев оказался на свободе после ужасов заточения в клетке в ресторане
Лев по кличке Гьен вальяжно развалился на солнце. Свежий воздух, зелёные просторы. Всё это хищнику в новинку. Вот так он жил предыдущие три года: в клетке на потеху публике одного из ресторанов Косова.
Его вызволили в марте. Местные власти согласились это сделать после нескольких месяцев судебных баталий, которые начала австрийская организация по защите животных «Четыре лапы».
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