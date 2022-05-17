Myśl Polska: Польша не должна стыдиться праздновать День Победы
День окончания Второй мировой войны в Польше, хотя формально и остаётся государственным праздником как Национальный День Победы, уже давно игнорируется и маргинализируется в обществе, а победа над Германией, согласно действующему толкованию, была вовсе не победой, а «началом новой оккупации».
Такую точку зрения распространяет в том числе Институт национальной памяти. Как можно прочитать на сайте института, «многие страны Центральной и Восточной Европы формально оказались в лагере победителей, но это не принесло им свободы. Лагеря, из которых вышли заключённые немецких оккупантов, наполнились заново. Только в сторожевых башенках стояли теперь советские или местные коммунисты. Советы Европу не спасли, а принесли ей полвека тоталитаризма».
А премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью итальянскому журналу La Stampa заявил, что «действия Красной армии на наших землях были направлены не на восстановление нам независимости, а наоборот — на повторное лишение нас суверенитета».
Однако, как пишет автор Myśl Polska Михал Радзиковский, если быть точным, суверенитет у Польши отняли не действия Красной армии, а постановления Ялтинской конференции, в которой на равных участвовали представители союзников — Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Кроме того, сравнение немецкой оккупации в 1939—1945 годах с послевоенным периодом — это отклонение от истины, поскольку несопоставимы масштабы жертв. Также не стоит забывать, что послевоенная Польская республика была официально признанным и полноценным субъектом международного права, а во время немецкой оккупации об этом не могло быть и речи.
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