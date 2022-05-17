Myśl Polska: Польша не должна стыдиться праздновать День Победы

День Победы во Второй мировой войне в Польше, хотя формально и остаётся государственным праздником, уже давно игнорируется и маргинализируется в обществе, поскольку победа якобы была вовсе не победой, а «началом новой оккупации». Как пишет автор Myśl Polska Михал Радзиковский, сравнение немецкой оккупации и послевоенного периода — это отклонение от истины и оскорбление для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а отрицание победы во Второй мировой войне автоматически ставит поляков в один ряд с побеждёнными.

День окончания Второй мировой войны в Польше, хотя формально и остаётся государственным праздником как Национальный День Победы, уже давно игнорируется и маргинализируется в обществе, а победа над Германией, согласно действующему толкованию, была вовсе не победой, а «началом новой оккупации».

Такую точку зрения распространяет в том числе Институт национальной памяти. Как можно прочитать на сайте института, «многие страны Центральной и Восточной Европы формально оказались в лагере победителей, но это не принесло им свободы. Лагеря, из которых вышли заключённые немецких оккупантов, наполнились заново. Только в сторожевых башенках стояли теперь советские или местные коммунисты. Советы Европу не спасли, а принесли ей полвека тоталитаризма».

А премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью итальянскому журналу La Stampa заявил, что «действия Красной армии на наших землях были направлены не на восстановление нам независимости, а наоборот — на повторное лишение нас суверенитета».

Однако, как пишет автор Myśl Polska Михал Радзиковский, если быть точным, суверенитет у Польши отняли не действия Красной армии, а постановления Ялтинской конференции, в которой на равных участвовали представители союзников — Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Кроме того, сравнение немецкой оккупации в 1939—1945 годах с послевоенным периодом — это отклонение от истины, поскольку несопоставимы масштабы жертв. Также не стоит забывать, что послевоенная Польская республика была официально признанным и полноценным субъектом международного права, а во время немецкой оккупации об этом не могло быть и речи.

«Те, кто сравнивает период оккупации с послевоенным периодом, наверное, не знают (или сознательно этого не учитывают), что победа Германии означала бы уничтожение польского народа, а в лучшем случае — радикальную депопуляцию», — пишет автор статьи.

Он напоминает, что по замыслу Генерального плана Ост, помимо полного истребления евреев предполагалось уничтожение большинства славян. В случае с поляками предполагалось оставить в живых лишь около 3-4,8 млн человек в качестве рабочей силы, что означало смертельную угрозу биологическому существованию польского народа.

Поэтому, продолжает Радзиковский, тезисы о «новой оккупации» и «коммунизме, принесённом на штыках» — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В их числе был и дед автора статьи Леонард Лукашевский, который прошёл весь боевой путь до Берлина. Он, вступая в Польскую армию, не руководствовался ни идеологическими, ни политическими мотивами, как тысячи других солдат, однако сегодня, к сожалению, их героизм не в цене.

«Ещё один важный аспект. Отрицание победы во Второй мировой войне автоматически ставит нас в один ряд с побеждёнными. Кроме того, сомнения в послевоенном порядке — пресловутая вода на мельницу для всех тех, кто отрицает или в будущем захочет отрицать территориальные договорённости после Второй мировой войны. Таким образом, основание исторической политики на таком нарративе явно противоречит польским интересам. Боюсь также и того, не приведут ли антироссийские предрассудки и фобии в ближайшее время к приуменьшению гитлеровских преступлений — так же как это уже произошло в случае злодеяний, совершённых бандеровцами во время Второй мировой войны», — заключает польский журналист.