NYT: флаги над американскими федеральными учреждениями приспустят в память об умерших от COVID-19

Джо Байден распорядится приспустить флаги над Белым домом и другими зданиями федерального правительства США в честь очередного мрачного «рубежа» — число умерших от COVID-19 в стране вот-вот должно достичь миллиона человек, пишет The New York Times. Как отмечается в материале издания, американский лидер пытается придать новый стимул борьбе с пандемией в США и во всём мире.

Число умерших от коронавирусной инфекции граждан США уже в ближайшее время должно будет достичь миллиона человек — и президент страны Джо Байден в связи с этим отдаст распоряжение приспустить флаги над Белым домом и всеми зданиями американского федерального правительства, сообщает The New York Times.

По информации издания, на фоне приближения Америки к очередному мрачному «рубежу» Байден в своём официальном заявлении в четверг призвал страну продолжать борьбу с вирусом, который «навсегда изменил» страну. «Мы должны сохранять бдительность перед лицом этой пандемии и делать всё возможное, чтобы спасти как можно больше жизней — как мы уже делали, обеспечив тестирование, вакцинацию и доступ к медикаментам в таком объёме, какого никогда раньше не было, — также подчеркнул американский лидер. — Крайне важно, чтобы конгресс в ближайшие месяцы поддерживал эти ресурсы на прежнем уровне».

Своё заявление президент США сделал за несколько часов до начала второго коронавирусного саммита, призванного простимулировать меры по борьбе с пандемией по всему миру. На мероприятии сам Байден и вице-президент Камала Харрис упомянули о новом рубеже в плане смертности.

По состоянию на среду Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зафиксировали в общей сложности более 995 тыс. смертей от COVID-19 в Америке, говорится в материале NYT. При этом, согласно собственной базе данных издания, число умерших уже достигло 997 тыс. Тем не менее Байден подготовился «почтить предстоящий момент» на своём саммите в присутствии глав государств, благотворительных деятелей и представителей фармацевтической промышленности, отмечает корреспондент NYT.

На третьем году пандемии коронавирусная инфекция стала третьей по распространённости причиной смерти для американцев, уступая теперь лишь сердечно-сосудистым и раковым заболеваниям, подчёркивает автор статьи. По информации NYT, из-за коронавируса одного или обоих родителей потеряли около 200 тыс. американских детей.

Пандемия также оказала определяющее влияние на президентство Байдена: вступая в должность, он обещал победить коронавирус, однако надежды на достижение коллективного иммунитета посредством вакцинации и заражения быстро разбились, когда наступило осознание горькой правды о том, что надёжность вакцин может со временем сократиться, а появление новых штаммов вируса увеличивает риск повторного заражения, рассуждает журналист NYT. В таком контексте саммит в четверг стал попыткой президента вернуть коронавирус в число актуальных вопросов повестки дня как в США, так и во всём мире, констатирует автор.