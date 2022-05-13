Le Figaro: из-за кризиса на Украине США заставят партнёров выбрать лагерь

Спецоперация России на Украине — это столь же важное «тектоническое» событие, как окончание холодной войны или теракты 11 сентября, считает политолог Эммануэль Навон. В интервью Le Figaro он отмечает, что Штаты заставят своих союзников и партнёров сделать выбор, кого они поддерживают, и мир разделится на два лагеря.

Российская спецоперация на Украине — это «тектоническое» событие, которое находится по важности на том же уровне, что 11 сентября или окончание холодной войны, считает франко-израильский исследователь и публицист Эммануэль Навон. В интервью Le Figaro он также отметил, что это ещё и самый большой вызов для миропорядка.

Прежде миропорядку, по его словам, угрожали войны на Кавказе и присоединение Крыма к России. Но теперь Путин намерен установить в бывших советских республиках пророссийские режимы, вернуться к временам окончания холодной войны.

В этом плане, как считает политолог, Путин перешёл красную черту и в будущем всем демократическим странам придётся делать выбор. Например, Индия, которая стремилась придерживаться баланса, чтобы сохранить отношения с Россией, теперь чувствует себя некомфортно. В итоге США потребуют у всех своих партнёров выбрать сторону, и страны мира разделятся между двумя лагерями: авторитарным и демократическим, считает политолог.

И если Европа прежде тоже старалась не ставать на чью-либо сторону, то теперь всё изменилось. Ещё в 2003 году политологи писали, что «Америка остаётся в истории», а Европа переходит в постисторию. Но теперь всё иначе. «Путин смог полностью изменить Европу», — отмечает эксперт. Теперь даже Швеция и Финляндия собрались в НАТО, а Германия говорит об увеличении своего военного бюджета. Европейцы больше не придерживаются взглядов Френсиса Фукуямы о конце истории.

По словам Навона, если режим Путина не победить, то это будет началом конца, Путин на этом не остановится. Все попытки Запада умиротворить Россию потерпели поражение, отмечает он, Путин считает Запад главной проблемой. Так что его можно и не толкать в руки Китая, чего многие опасаются.

Впрочем, отношения Китая и России политолог называет не партнёрством, а вассализацией, поскольку экономика Китая в 10 раз больше, чем российская. Россию же он называет «автозаправочной станцией»: по его словам, кроме нефти и газа, Россия больше ничего не производит. При этом на то, чтобы построить газопровод из России в Китай, нужно время. Путин не может резко переориентировать свою экономику с Европы на Азию. Эммануэль Навон называет энергетику «ахиллесовой пятой» Путина — по его словам, если Европа перестанет покупать российские энергоносители, России будет очень плохо.

На вопрос журналиста, почему же Израиль не помогает открыто Украине, политолог отвечает, что у него большая граница с Россией — в Сирии. Если вдруг Россия в Сирии станет запускать противовоздушную оборону, Израиль не сможет наносить удары против Ирана. Но словесно Израиль всё равно осудил российскую спецоперацию и помогает Украине гуманитарной помощью. При этом он напоминает, что во время холодной войны Россия была прямым врагом Израиля, затем она снабжала Иран ядерными технологиями, а теперь хочет разрушить миропорядок, в котором главенствует союзник Израиля — США.

Россия приступила к действиям в Сирии, когда Обама отказался туда вмешиваться, но в итоге Путин добился лишь установления там «Сомали»; при этом у них нет средств на восстановление страны. Если Путин хотел сказал американцам, что они свергают диктаторов, но на их месте появляются исламисты, то теперь в Сирии тоже повсюду исламисты и иранцы.

В Африке Россия смогла выгнать французов из Мали или ЦАР, но установившаяся на их месте власть, по словам политолога, никоим образом не может привлечь к себе другие страны. У России нет богатств Китая.

В странах вроде Индии и Индонезии есть стремление сохранить дипломатическую игру, ведь они сильно зависят от импорта российского оружия. Но даже Эрдоган скоро дойдёт до края своих возможностей, поскольку его экономика разрушена. Штаты говорят ему сделать свой выбор.

Политолог отмечает, что, помимо Китая и Индии, страны, которые поддерживают Россию в ООН, — страны-изгои. А те, кто воздерживается от голосования, имеют тесные экономические связи с Россией. Но чем слабее будет российская экономика, тем малочисленнее будет этот лагерь, считает политолог.

При этом, несмотря на все прогнозы, американская система остаётся сильной. Это показывает даже тот факт, что она смогла пережить Дональда Трампа, говорит Навон.

Но всё же США должны давать странам замену в случае их разрыва с Россией или Китаем, отмечает эксперт. По его словам, если и может сформироваться единый западный фронт, то это должно произойти вокруг Вашингтона, пишет Le Figaro.