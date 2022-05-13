InsideOver: оружия французской армии хватит всего на четыре дня войны
В Париже всеобщая тревога. Как пишет InsideOver, неожиданно выяснилось, что французские вооружённые силы — теоретически крупнейшая военная сила в Европе и авангард гипотетической европейской армии — не готовы к такому интенсивному конфликту, который сейчас идёт на Украине: французам не хватает самолётов, кораблей, танков, пушек и особенно боеприпасов.
Как продолжает автор материала, об этом свидетельствует отчёт специальной парламентской комиссии, учреждённой Эммануэлем Макроном после начала российской спецоперации. Исходя из данных документа, составленного депутатами и сенаторами на основе более 50 консультаций с высшими военными чинами и экспертами по военному делу и геополитике, вырисовывается следующая проблема: арсеналы Франции безнадёжно пусты, и, чтобы их восстановить в более-менее короткие сроки, необходимо вложить хотя бы €6 млрд или €7 млрд.
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