InsideOver: оружия французской армии хватит всего на четыре дня войны

Французские вооружённые силы — теоретически крупнейшая военная сила в Европе и авангард гипотетической европейской армии — оказались не готовы к такому интенсивному конфликту, который сейчас идёт на Украине. Как пишет InsideOver, неожиданно выяснилось, что французам не хватает самолётов, кораблей, танков, пушек и особенно боеприпасов. Кроме того, не меньшую тревогу вызывает уровень подготовки правоохранительных органов: из-за нехватки патронов жандармам и полицейским пришлось свести к минимуму учения.

В Париже всеобщая тревога. Как пишет InsideOver, неожиданно выяснилось, что французские вооружённые силы — теоретически крупнейшая военная сила в Европе и авангард гипотетической европейской армии — не готовы к такому интенсивному конфликту, который сейчас идёт на Украине: французам не хватает самолётов, кораблей, танков, пушек и особенно боеприпасов.

Как продолжает автор материала, об этом свидетельствует отчёт специальной парламентской комиссии, учреждённой Эммануэлем Макроном после начала российской спецоперации. Исходя из данных документа, составленного депутатами и сенаторами на основе более 50 консультаций с высшими военными чинами и экспертами по военному делу и геополитике, вырисовывается следующая проблема: арсеналы Франции безнадёжно пусты, и, чтобы их восстановить в более-менее короткие сроки, необходимо вложить хотя бы €6 млрд или €7 млрд.

У председателя комиссии, сенатора Кристиана Камбона, нет никаких сомнений. Проанализировав первый день боёв на Украине, политик посчитал, что всего за 24 часа россияне использовали столько боеприпасов, сколько французская армия использует за год, а это значит, что в случае настоящего противостояния французы останутся без боеприпасов «через три или четыре дня».

Это тревожный разрыв, и ответственность за него, по мнению Камбона, должны нести «как правительства правых, так и левых, которые находились у власти во Франции начиная с 1990 года».

Не меньшую тревогу вызывает уровень подготовки правоохранительных органов. Из-за нехватки боеприпасов жандармам и полицейским пришлось свести к минимуму учения на полигонах. Несмотря на угрозу внутреннего терроризма и растущую нестабильность на периферии, более половины сотрудников правоохранительных органов не смогли уложиться в установленные регламентом сроки, то есть пройти три ежегодных экзамена.

Однако, продолжает автор материала, на этом проблемы не заканчиваются. Камбон подчеркнул, что «с оружием нового поколения (ракеты, беспилотники, самолёты) ситуация обстоит ещё хуже. Скоро Франция будет полностью зависеть от зарубежных поставщиков. Сейчас мы почти ничего не производим».