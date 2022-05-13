CBS: в Южной Калифорнии в результате мощного лесного пожара уничтожены десятки домов

Округ Ориндж в Южной Калифорнии в среду охватил крупный лесной пожар, который удалось локализовать лишь на следующий день, передаёт CBS News. По информации канала, огонь уничтожил десятки жилищ — включая особняки стоимостью во многие миллионы долларов. Местные чиновники предупреждают, что из-за климатических изменений такие возгорания будут становиться всё более частыми.

Из-за крупного лесного пожара на юге Калифорнии по всему округу Ориндж проводятся принудительные эвакуации. В результате охватившего двести акров пожара, который начался вчера и уже получил наименование «прибрежный», сгорели десятки домов.

А с нами на связи из города Лагуна Нигел — корреспондент CBS Дина Димитриус. Доброе утро, Дина!

ДИНА ДИМИТРИУС, корреспондент CBS: Доброе утро, Энн-Мари! Да, здесь сгорели как минимум два десятка домов, и некоторые из них тлеют до сих пор. В последние часы пожарные заходят в дома, которые ещё стоят, и проверяют чердаки, внутренние помещения и крыши, разыскивая тлеющие угли, которые могут позже разгореться вновь.

В результате начавшегося из-за засушливых погодных условий и сильного ветра лесного пожара на юге Калифорнии в среду вспыхнули особняки стоимостью несколько миллион долларов — как, впрочем, и другие жилища.

Прибывшие на место пожарные расчёты перемещались от дома к дому, пытаясь локализовать возгорание. Распространению пожара пытались помешать и с воздуха, сбрасывая самолётами антипирены.

ЛИЗА БАРТЛЕТТ, инспектор пятого района округа Ориндж: У нас работают и пожарные вертолёты, и пожарные расчёты, и все свободные пожарные машины со всего района — и все они пытаются потушить этот пожар.

Житель Лагуны Нигел Брианна Кавински не смогла попасть к себе в дом, чтобы спасти своих домашних питомцев.

БРИАННА КАВИНСКИ: Видимо, здесь будем ждать — дальше я идти боюсь.

Но пожарные всё же смогли пробраться в здание — и вернули Брианне её кошку.

БРИАННА КАВИНСКИ: Я понимаю, что у них сейчас куча важных дел — поэтому очень любезно с их стороны, что они спасли моего питомца.

Чиновники муниципальных властей округа Ориндж заявляют, что ситуацию усугубляет засуха, спровоцированная климатическими изменениями.





БРАЙАН ФЕННЕССИ, начальник службы пожарного надзора округа Ориндж: И в нашем округе, и по всей Южной Калифорнии, и по всему западному региону вообще горючая подстилка настолько высохла, что подобные пожары будут становиться всё более частными.

По словам начальника службы пожарного надзора округа Ориндж Брайана Феннесси, пять лет назад локализовать такой пожар было бы проще.

БРАЙАН ФЕННЕССИ: Ветра сегодня были самые обычные, это никакая не Санта-Ана — обычные прибрежные ветра, которые у нас бывают каждый день.

Как начался пожар, чиновники не уточнили.

ДИНА ДИМИТРИУС: Ожидается, что бригады оценщиков имущественного вреда начнут работу в округе чуть позднее сегодня. Энн-Мари?

Большое вам спасибо, Дина!

Дата выхода в эфир 12 мая 2022 года.