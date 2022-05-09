France 24: фаворитом президентских выборов на Филиппинах стал сын бывшего диктатора Маркоса

Сыну бывшего диктатора Фердинанду Маркосу — младшему пророчат победу на президентских выборах на Филиппинах, сообщает France 24. Правозащитники обеспокоены, что в случае его прихода к власти демократия в стране может снова оказаться под ударом.
Спустя более 40 лет после свержения отца Фердинанду Маркосу — младшему пророчат возвращение семьи к власти. На президентских выборах, которые проходят в понедельник, 64-летний политик стал одним из десяти кандидатов, однако только у него и у правозащитницы Лени Робредо есть реальный шанс на победу.
Выборы воспринимаются как матч-реванш после гонки за кресло вице-президента в 2016 году, в которой, казалось, побеждал Маркос-младший, однако уступил Робредо примерно 200 тысяч голосов.
ФИЛИППИНКА:Я голосую за BBM («Бонгбонг» Маркос, прозвище. — ИноТВ) и Сару (Дутерте, дочь нынешнего президента Филиппин. — ИноТВ) в качестве президента и вице-президента страны.
ФИЛИППИНЕЦ:Мы все знаем послужной список Робредо, она очень открытая, а также великолепный лидер. Мы могли в этом убедиться во время её пребывания в должности вице-президента на фоне пандемии.
Завоевать популярность Маркосу-младшему помогает его напарница и кандидат в вице-президенты, дочь нынешнего главы государства Сара Дутерте. Её отец Родриго сейчас находится под следствием Международного уголовного суда после жестокого преследования наркоторговцев.
Правозащитные группы считают эти выборы поворотным моментом для демократии Филиппин. Они опасаются, что в случае победы Маркос-младший может оказаться даже более жёстким лидером.
Выборы в Юго-Восточной Азии часто проходят неспокойно и могут привести к беспорядкам. Для охраны избирательных участков задействовано свыше 60 тысяч стражей правопорядка. С начала января в стране произошло 16 происшествий, связанных с выборами, включая четыре перестрелки.
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