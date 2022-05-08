Deutschlandfunk: глава немецких «врачей мира за предотвращение ядерной войны» выступил за компромисс между Россией и Украиной

23:52
Власти Канады вводят санкции в отношении 40 российских физлиц
Власти Канады вводят санкции в отношении 40 физлиц из России, включая бизнесменов и людей, связанных с оборонным сектором, и пяти российских организаций за «косвенную или прямую поддержку» российских военных.
23:47
Дубль Тонали помог «Милану» переиграть «Верону» в матче Серии А
«Милан» одержал победу над «Вероной» в матче 36-го тура итальянской футбольной Серии А.
23:37
«Спартак» выразил соболезнования близким погибшего в ДТП фаната команды
В московском «Спартаке» отреагировали на гибель болельщика красно-белых в автомобильной аварии по дороге из Екатеринбурга с матча 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом».
23:37
Бибилов признал поражение на выборах президента Южной Осетии
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.
23:21
В ООН сообщили об эвакуации из Мариуполя более 170 человек
Более 170 человек вывезены с «Азовстали» и из других районов Мариуполя, очередной этап эвакуации завершён. Об этом сообщила гуманитарный координатор ООН Оснат Лубрани.
23:20
Венгрия и Словения подали заявку на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в России
Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.
23:05
Посол Антонов: Россия не допустит возрождения нацизма
Россия не допустит возрождения нацизма, заявил российский посол в США Анатолий Антонов на онлайн-конференции «Бессмертный полк».
23:02
Антон Миранчук уверен, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук выразил мнение, что в следующем сезоне команда сможет навязать борьбу санкт-петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:54
Тренер «Локомотива» Хапов прокомментировал победу над «Рубином»
Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов высказался о победе над казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:51
Кадыров сообщил об освобождении от украинских войск города Попасная в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении от украинских войск города Попасная в Луганской Народной Республике.
22:39
Шахматист Карякин получил приглашение на парад Победы
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что получил приглашение на парад Победы.
22:37
Вильфанд предупредил о высоких рисках пожаров в ряде регионов России
В ряде регионов азиатской части России прогнозируется высокий и чрезвычайно высокий уровни пожарной опасности. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
22:25
Слуцкий не намерен впадать в депрессию из-за результатов «Рубина»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о своём психологическом состоянии после поражения от московского «Локомотива» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:20
Минобороны: Россия с 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысяч тонн гумпомощи
С 2 марта Россия доставила на Украину более 18,5 тыс. т гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:06
Кондратюк опубликовал фото в обнимку с Трусовой на фоне пустыни
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Марк Кондратюк выложил совместную фотографию с серебряной призёркой Игр в Пекине в женском турнире Александрой Трусовой.
22:03
Володин заявил о признании успехов спецоперации России на Украине со стороны G7
Заявление стран G7 о недопустимости «победы России» на Украине может расцениваться как признание успехов спецоперации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
21:52
Слуцкий: в матче с «Локомотивом» более справедливым был бы другой результат
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после поражения от московского «Локомотива» в 28-м туре Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:52
В Минобороны России заявили о минировании украинскими военными мостов в Славянске
Украинские военные заминировали мосты в Славянске в ДНР и планируют их взорвать с целью обвинения российских войск. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
21:35
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
21:32
Сборная Швеции стала победительницей Еврохоккейтура сезона-2021/2022
Сборная Швеции по хоккею заняла первое место по итогам Евротура сезона-2021/2022.
21:17
Алькарас победил Зверева и выиграл теннисный «Мастерс» в Мадриде
Испанец Карлос Алькарас одолел Александра Зверева из Германии в матче первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде.
21:17
Страны G7 заявили о намерении не допустить «победы России» на Украине
Лидеры стран «Большой семёрки» выразили «единство в решимости не допустить победы» России на Украине. Текст совместного заявления опубликовала пресс-служба Белого дома США.
21:04
В ДНР заявили о гибели четырёх военных республики за сутки
За прошедшие сутки погибли четыре военнослужащих Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР.
20:55
Гол Миранчука с пенальти принёс «Локомотиву» победу над «Рубином» в РПЛ
Московский «Локомотив» одолел казанский «Рубин» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:51
G7 обязуется снизить зависимость от импорта энергоресурсов из России
«Группа семи» (G7) обязуется постепенно снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов, говорится в заявлении группы.
20:49
Сборная России по хоккею выиграла St. Petersburg Cup
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Белоруссии в финале турнира St. Petersburg Cup в Санкт-Петербурге.
20:43
В Госдуме осудили введённые США санкции против российских телеканалов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что США вводят санкции в отношении российских телеканалов — Первого, «России-1» и НТВ.
20:38
«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в 33-м туре Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
20:29
«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Ньюкаслу» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Ньюкаслом» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
20:29
В Судане прошёл приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне автопробег
В Судане 6 мая состоялся автопробег, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило российское посольство в Хартуме.
20:21
Бивола представили перед боем с Альваресом как «боксёра из США»
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол вышел на бой с мексиканцем Саулем Альваресом с символикой Киргизии и был представлен как «боксёр из США».
20:15
Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги
Минфин США предписывает американским компаниям завершить предоставление в России бухгалтерских услуг до 7 июля, а аудиторских — до 20 августа.
20:03
Тактаров: приятно осознавать, что Бивол становится сильнейшим бойцом в мире
Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров отреагировал на победу российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.
20:03
В Минобороны России сообщили об уничтожении поставленного ВСУ западного оружия
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в районе населённого пункта Соледар доставленное для ВСУ оружие из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
19:52
Британский велогонщик Кавендиш выиграл третий этап «Джиро д’Италия»
Британец Марк Кавендиш, выступающий за команду Quick-Step Alpha Vinyl, одержал победу на третьем этапе престижной веломногодневки «Джиро д’Италия».
19:49
Более 1200 жителей Красноярского края понесли материальный ущерб от пожаров
Более 1,2 тыс. жителям Красноярского края нанесён материальный ущерб из-за пожаров. Об этом сообщил губернатор Александр Усс.
19:44
Уайт не исключает, что в UFC проведут бой между Махачевым и Оливейрой
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт высказался о возможном поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
19:35
МО России заявило об уничтожении украинского Су-25 и трёх БПЛА
Российские силы ПВО в течение суток сбили один украинский самолёт Су-25, один беспилотник Bayraktar TB2 и два других БПЛА, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
19:22
«Севилья» на 95-й минуте ушла от проигрыша «Вильярреалу» в матче Примеры
«Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче 35-го тура испанской футбольной Примеры.
19:21
США вводят санкции против трёх российских телеканалов
США вводят санкции против российских телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ, сообщает пресс-служба совета национальной безопасности Белого дома.
19:07
Berliner Zeitung: в Берлине освистали посла Украины в ФРГ Мельника
Посла Украины в Германии Андрея Мельника освистали во время возложения венков к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене.
19:05
Карацев взял верх над Харрисом и сыграет с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме
Россиянин Аслан Карацев одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом в матче первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.
18:58
«Краснодар» повторил рекорд «Крыльев Советов» по количеству пробитых пенальти за сезон
«Краснодар» повторил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству пробитых пенальти за один сезон.
18:50
Постпред США в ООН подтвердила передачу разведданных Украине
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила передачу Вашингтоном разведданных для Украины.
18:40
«Зенит» одолел УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом во втором матче в полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
18:39
В «Роскосмосе» сообщили об удалении хостингом YouTube видео с участием Рогозина
Видеохостинг YouTube удалил с канала Roscosmos Media все выступления с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом заявил руководитель пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец.
18:27
«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» в матче РПЛ
«Краснодар» на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:25
Премьер Канады Трюдо посетил Киев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая посетил Киев и провёл встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
18:13
Компания Google начала блокировку аккаунтов подпавших под санкции депутатов Госдумы
Американская компания Google начала блокировку аккаунтов депутатов Госдумы, которые подпали под санкции. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария Нины Останиной.
18:13
Тренер «Уфы» Стукалов верит, что команда может остаться в РПЛ
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил шансы команды остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) за два тура до окончания сезона.