Deutschlandfunk: глава немецких «врачей мира за предотвращение ядерной войны» выступил за компромисс между Россией и Украиной

Нельзя допустить эскалацию конфликта на Украине, заявил Ларс Полмайер, глава немецкого отделения «Врачей мира за предотвращение ядерной войны» в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам Полмайера, необходимо бросить все силы на мирное урегулирование и достижение компромисса, который устроит, в том числе, и Россию.

Председатель немецкого подразделения организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW) Ларс Полмайер призвал всех причастных политических деятелей к поиску дипломатического решения конфликта на Украине, пишет Deutschlandfunk. По словам Полмайера, опасения по поводу эскалации кризиса не являются безосновательными.

Как пишет издание, Полмайер выступил против поставок вооружений на Украину. По его словам, таким образом возникает риск затягивания конфликта и преумножения страданий людей. Кроме того, Полмайер заявил, что гипотетическое вступление НАТО в конфликт сделает Украине только хуже.

По мнению Полмайера, Россию нельзя победить, «вынося за рамки победу ценой возможного собственного уничтожения». Поэтому, по его словам, необходимо приложить все усилия для поиска компромиссного решения, которое устроит также и Россию.

Полмайер считает, что поначалу можно заключить «компромиссный мир», пусть даже он мог бы и не соответствовать западным правовым стандартам. Глава немецкого отдела IPPNW также отметил, что за закрытыми дверями его организация занимается налаживанием контактов с российским правительством.