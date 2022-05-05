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Bloomberg: ЕС собирается запретить россиянам покупать европейскую недвижимость

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На фоне конфликта на Украине Европейский союз собирается запретить российским гражданам, резидентам и юрлицам приобретать или иным образом получать права на недвижимое имущество на территории блока, пишет Bloomberg. Вместе с тем новая инициатива не затронет лиц, имеющих гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии, а в сам законопроект могут внести изменения.
Bloomberg: ЕС собирается запретить россиянам покупать европейскую недвижимость
AP

Европейский союз включил в свой шестой пакет санкций против России запрет заключать сделки с недвижимостью с российскими гражданами. Подобные меры призваны усилить давление на президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.

В рамках инициативы Европейской комиссии предполагается остановить сделки в сфере недвижимости с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами. В частности, европейские власти собираются запретить прямую или опосредованную продажу или передачу «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или паёв в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к подобному недвижимому имуществу».

Настоящий запрет, как отмечает Bloomberg, это часть санкционного пакета ЕС, который должен стать очередным ударом по России и её олигархам. При этом данная инициатива также направлена против российского нефтяного сектора и Сбербанка, крупнейшего банка России.

Тем не менее сперва законопроект должны поддержать члены ЕС, а в саму инициативу могут быть внесены изменения.

Запрет касается тех россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в государствах — членах блока. Кроме того, эти меры не распространяются на лиц, у которых есть гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

После распада Советского Союза многие российские миллиардеры приобрели недвижимость в ЕС, учитывая, что они перевели значительную часть своих капиталов за рубеж. На фоне конфликта на Украине ЕС вместе с США и Великобританией уже пошли на ряд жёстких шагов, конфисковав у российских бизнесменов многие предметы роскоши, включая огромные яхты.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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