Bloomberg: ЕС намерен заменить газ из России поставками из Африки

Европейский союз будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, поставки газа из которых помогут заменить импорт российских энергоносителей, передаёт Bloomberg. Еврокомиссия может принять соответствующее соглашение до конца мая с целью реализации плана по сокращению зависимости ЕС от Москвы в энергетической сфере.

Европейский союз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок газа из России и сокращения зависимости от Москвы в энергетической сфере, сообщает Bloomberg.

Как стало известно новостному агентству из проекта документа ЕС, Брюссель считает, что страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают «в значительной степени нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа». По данным Bloomberg, Еврокомиссия может принять соглашение о сотрудничестве по поставкам энергоресурсов из стран Африки в конце мая, что станет частью пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы на две трети в этом году.

Кроме того, в рамках этого плана Евросоюз намерен расширять поставки газа из стран, которые только развиваются как поставщики, и устанавливать отношения с традиционными поставщиками на новой основе.

В частности, Брюссель намерен добиться полной реализации соглашения с США, в соответствии с которым Соединённые Штаты поставят в страны ЕС дополнительно не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030 года.



Кроме того, ЕС стремится подписать трёхсторонний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок сжиженного природного газа к лету этого года. Также блок планирует поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 млрд кубометров в год.



«Катар готов содействовать обмену с азиатскими странами. Что касается трубопроводного газа, Норвегия уже увеличила свои поставки в Европу, а Алжир и Азербайджан выразили готовность сделать это», — сказано в проекте стратегии комиссии.

Также в документе отмечается, что ЕС должен работать над обеспечением «открытых, гибких, ликвидных и хорошо функционирующих глобальных рынков СПГ» как с крупными производителями, такими как США, Австралия и Катар, так и с потребителями, включая Китай, Японию и Южную Корею.



Как сообщает Bloomberg, проект также предполагает подготовку Европы к импорту 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году для замены газа из России, в соответствии с зелёным курсом ЕС по отказу от ископаемых видов топлива и достижению климатической нейтральности к 2050 году.