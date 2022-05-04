Bloomberg: ЕС намерен заменить газ из России поставками из Африки
Европейский союз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок газа из России и сокращения зависимости от Москвы в энергетической сфере, сообщает Bloomberg.
Как стало известно новостному агентству из проекта документа ЕС, Брюссель считает, что страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают «в значительной степени нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа». По данным Bloomberg, Еврокомиссия может принять соглашение о сотрудничестве по поставкам энергоресурсов из стран Африки в конце мая, что станет частью пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы на две трети в этом году.
Кроме того, в рамках этого плана Евросоюз намерен расширять поставки газа из стран, которые только развиваются как поставщики, и устанавливать отношения с традиционными поставщиками на новой основе.
Как сообщает Bloomberg, проект также предполагает подготовку Европы к импорту 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году для замены газа из России, в соответствии с зелёным курсом ЕС по отказу от ископаемых видов топлива и достижению климатической нейтральности к 2050 году.
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