BFM TV: 62% уволившихся в период пандемии французов жалеют о своём решении
В октябре 2020-го, в разгар пандемии, Джулия решила бросить работу в купном французском банке, не имея планов по смене профессии. Это решение не прошло без последствий для её повседневной жизни.
ДЖУЛИЯ УРСО, бывшая служащая, уволившаяся во время пандемии: Моя жизнь полностью изменилаcь, потому что у меня нет больше адреса, нет постоянного места, я, некоторым образом, слоняюсь туда-сюда.
С тех пор Джулия сменила род деятельности, занявшись писательством, чтобы излить на бумагу свои сомнения в правильности решения об увольнении.
ДЖУЛИЯ УРСО: Мне хотелось бы иметь какую-то программу действий, план действий. Я думаю, что нужно делать всё в своё время и задавать себе правильные вопросы.
По данным недавнего исследования, 62 процента французов, сменивших работу в период пандемии, считают, что получали больше удовлетворения на прошлом месте. Но о чём конкретно они сожалеют?
РЕМИ МАЛЕНФАН, директор по инновациям в HR и клиентскому опыту компании UKG: Часто больше всего им не хватает человеческих отношений. Об этом, действительно, упоминали в первую очередь. Отношения с коллегами, а также те отношения, которые они смогли создать с людьми, которых ежедневно видели в офисе или вне работы. Ещё они скучают по знакомой работе.
Этот процент гораздо выше, чем среди наших немецких и английских соседей, ведь, как утверждает компания, проводившая исследование, две трети из этих французов так и не нашли работу.
ЛЮДОВИК ДЕ ГРОМАР, исполнительный директор и сооснователь компании Chance: Классическая ошибка — сразу же полагаться на какое-то решение, а не действовать методически, чтобы определить: «А что для меня хорошая работа?». На самом деле, это непросто. И поспешить — не всегда хорошее решение.
Для тех, кто сожалеет, ещё не всё потеряно. 74 процента французских руководителей уверяют, что могли бы принять обратно своих уволившихся сотрудников.
Дата выхода в эфир 02 мая 2022 года.
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