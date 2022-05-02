Focus: немцам не гарантируют, что зимой во всех квартирах будет тепло

Крупнейшая жилищная компания в Германии не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой, пишет немецкий концерн Focus. По словам генерального директора жилищного концерна Vonovia Рольфа Буха, некоторые жильцы столкнутся с дополнительными расходами в размере двух месячных платежей.

Будет ли примерно у миллиона человек, дома которых обслуживаются жилищной компанией Vonovia, тепло в квартирах следующей зимой? Генеральный директор фирмы не может гарантировать этого со стопроцентной уверенностью, пишет немецкий журнал Focus.

В интервью немецким СМИ генеральный директор концерна Рольф Бух рассказал о влиянии военных действий на Украине и энергетического кризиса на рынок жилья. Глава Vonovia чётко дал понять: грядёт волна подорожаний.

«Мы не обещаем, что в квартирах, отапливаемых газом, будет тепло зимой», — предостерегает генеральный директор концерна Рольф Бух. При этом он подчеркнул, что не может со стопроцентной уверенностью обещать, что у всех жильцов будет тепло в квартире будущей зимой. Как отмечает Focus, Бух обеспокоен энергетическим кризисом, вызванным ситуацией на Украине.

«Политики по всей Европе регламентировали, что в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в последнюю очередь. Но пока неясно в деталях, что произойдёт, если, например, давление в сети упадёт. Мы уже обеспокоены», — заявил руководитель жилищной компании в своём интервью.

По словам Буха, около 200 тыс. квартир в ведомстве Vonovia оборудованы газовым отоплением. Кроме того, есть ещё 100 тыс. квартир, в которых работает централизованное отопление от газовых электростанций.

На вопрос о точном размере повышения цен для потребителей газа Рольф Бух пока не может дать конкретного ответа. Это трудно предсказать, объясняет глава Vonovia. Он уверен в одном: сейчас все должны заниматься решением этого вопроса, потому что это должно быть сделано своевременно.

«Те, кто не увеличит свои авансовые платежи на вспомогательные расходы, столкнутся с высокими дополнительными требованиями по оплате в следующем году. Для некоторых съёмщиков жилья они могут составить до двухмесячной арендной платы», — объясняет глава Vonovia.

Должно пройти несколько лет, прежде чем жилой фонд компании станет окончательно независимым от природного газа. В интервью немецким СМИ генеральный директор концерна Рольф Бух рассказал о перспективах развития компании: «Наша цель — сделать жилищный фонд климатически нейтральным к 2045 году. Нам ещё предстоит ускорить эту трансформацию. Но ясно одно: так быстро от природного газа мы не уйдём».

Как отмечает немецкий журнал Focus, Vonovia — крупнейшая в Германии жилищная компания и арендодатель. Ей принадлежит около 565 тыс. квартир в Германии, Швеции и Австрии.