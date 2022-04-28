NYT: Украине в помощь — в США придумали, как распорядиться арестованными активами российских олигархов

Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов россиян на поддержку Украины, передаёт The New York Times. Как отмечает издание, законопроект не имеет обязательной силы, но отражает желание конгресса, чтобы президент Джо Байден занял «более агрессивную позицию» по отношению к российским активам на территории Соединённых Штатов.

В среду палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла «символический» законопроект, призывающий президента Джо Байдена продать замороженные активы попавших под санкции российских олигархов и использовать полученные средства для оказания дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, пишет The New York Times.

Законопроект не имеет обязательной силы, но тот факт, что его поддержали 417 конгрессменов и всего восемь высказались против отражает желание Капитолийского холма, чтобы президент занял «более агрессивную позицию» при решении того, что делать с конфискованными российскими активами.

Накануне голосования генеральный прокурор Меррик Гарланд в комитете по ассигнованиям заявил, что администрация Байдена попросит конгресс расширить полномочия по конфискации и ликвидации российской собственности в США. «Мы бы поддержали законодательство, которое позволило бы часть этих денег направить непосредственно на Украину», — заявил Гарланд.

Лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер проводит консультации с Белым домом по этому вопросу и хотел бы включить положение, предоставляющее президенту полномочия продавать конфискованные российские активы, в закон о предоставлении дополнительной помощи Украине, который конгресс, как ожидается, рассмотрит в ближайшие дни.

Как отмечает издание, слова Гарланда придали дополнительный стимул сторонникам законопроекта, которые уже столкнулись с рядом сложных юридических вопросов в своих попытках найти способ для Соединённых Штатов превратить яхты и элитную недвижимость россиян в репарации для украинцев.

В ходе заседания палаты представителей в среду демократ Том Малиновский заявил, что невозможно себе представить, что все богатства россиян на территории США — яхты, банковские счета, виллы, самолёты — будут возвращены президенту России Владимиру Путину «и его приближённым, в то время как Украина лежит в руинах».

NYT напоминает, что первые попытки принять законопроект были пресечены после того, как законодатели из Комитета по иностранным делам и юристы Американского союза защиты гражданских свобод предупредили, что подобные меры могут противоречить нормам американской Конституции. В организации предупредили, что законопроект в том виде, в котором он был представлен изначально, дал бы России возможность для «пропагандистской победы над Соединёнными Штатами», когда американский суд признал бы закон о санкциях недействительным.

В связи с этим законодатели существенно смягчили законопроект. Его превратили в необязательную резолюцию, лишь призывающую администрацию созвать «межведомственную рабочую группу», которой будет поручено определить «конституционные механизмы, с помощью которых президент может предпринять шаги по аресту и конфискации» активов олигархов, попавших под санкции.

При этом, по данным издания, администрация Байдена «с пониманием отнеслась» к инициативе. В апреле советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, «когда мы изымаем эти активы, наша цель не в том, чтобы вернуть их; наша цель — использовать их более эффективно».