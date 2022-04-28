Hill: власти США отказывают подавляющему большинству афганцев во въезде в страну

Из поданных с июля прошлого года 45 тыс. заявлений от афганцев, выразивших желание въехать в США в рамках особой гуманитарной программы, американские власти обработали всего около 2600, пишет The Hill. При этом, как отмечает издание, 85% заявителей получили отказ.

Подавляющее большинство афганцев, подавших заявление на въезд в США в рамках специальной гуманитарной программы, которая позволяет временно обходить миграционные требования Соединённых Штатов, получили отказ, сообщает The Hill. В частности, администрация Байдена отклонила почти 85%, или 2250, обработанных ею заявлений от афганцев.



При этом, согласно оказавшимся в распоряжении The Hill данным, американские власти обработали только около 2600 заявлений афганцев, желавших въехать в Соединённые Штаты в рамках этой гуманитарной процедуры.



Эта статистика, как отмечает издание, вызывает вопросы о том, насколько администрация Байдена способна обработать заявления от примерно 45 тыс. афганцев, оказавшихся в различных уголках мира, а также о вероятности того, что эти заявления, которые подавались с 1 июля прошлого года, будут удовлетворены.



В рамках первоначальной эвакуации, проведённой после вывода американских войск из Афганистана, в США были доставлены 76 тыс. афганцев, однако были и те, кто уехал на частных чартерных рейсах, и они до сих пор остаются за пределами своей страны.



Кроме того, по оценкам, в Афганистане всё ещё живут более 100 тыс. афганцев, оказавшихся в уязвимом положении либо из-за своих связей с США, либо из-за их демократических усилий. У этих людей, как отмечает издание, есть лишь ограниченные возможности перебраться в Америку.