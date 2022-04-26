Британский политолог: ни США, ни ЕС не поддержали Зеленского, когда он хотел мира

Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины, чтобы принести стране мир, однако у него не хватило для этого политической воли, а США и Европа его тогда не поддержали, заявляет профессор российской и европейской политики из Кентского университета Ричард Саква. По его словам, комик Зеленский так и не стал серьёзным государственным деятелем и это привело к катастрофическим для Украины последствиям.

Можно ли сказать, что Зеленский когда-либо всерьёз хотел достичь мира, выполнить свои предвыборные обещания? Считаете ли Вы, что он предпринимал искренние шаги, но у него просто не хватило власти довести их до конца?



РИЧАРД САКВА, профессор Кентского университета: Думаю, он был искренен. Думаю, стремление к миру было с обеих сторон: как со стороны поддержавших его избирателей, так и с его стороны в тот момент. Учитывая, что он родом из русскоязычной части страны и так далее. Доказательство — его встреча с Путиным в Париже в рамках нормандского формата в декабре 2019 года. Но даже при этом… По-моему, речь шла о «формуле Штайнмайера», чтобы исполнить Минские соглашения, как он собирался сделать… А затем глава его офиса провёл собрание… Так что какие-то элементы были.



Однако, как Вы отметили, у него не было поддержки со стороны США и даже, по сути, со стороны Европейского союза, что просто поразительно. Ангела Меркель и Макрон — много разговоров, а на деле… Ведь они тоже были на встрече нормандского формата во Франции. Как это ни удивительно.



Что касается Зеленского, лично мне, конечно же, очень нравилось, как он играл, будучи комиком, в «Слуге народа». Потрясающее шоу. Мне очень понравилось. Поэтому все мы в определённой степени сопереживали этому человеку, думали, что, может быть, жизнь ещё удивительнее искусства, может быть, этот человек окажется понимающим. И ещё, если посмотреть его интервью 2012, 2013, 2014 года, где он свободно говорит по-русски, и так проникновенно… Он понимал Россию, он понимал Украину. Знаете, с таким сардоническим умом.



Однако трагедия Зеленского в том, что он в конечном счёте так и не стал по-настоящему независимым государственным деятелем. Просто не стал. Он потерпел неудачу. Он потерпел неудачу даже в своих попытках достигнуть мира — по-моему, надо отдать ему должное за то, что он делал в первый год, но он не преуспел. И то, как сейчас преклоняются перед Зеленским, на мой взгляд, в корне неправильно. Зеленский не является серьёзным государственным деятелем. Не является. Он провалился в самом грандиозном смысле слова. Если бы у него была хоть малая толика серьёзного государственного мышления, лидерские качества, он бы легко предотвратил этот вооружённый конфликт.



Говорят, что США без конца его предупреждали. Мы знаем о публичных предупреждениях. Сообщается, что у США и, возможно, у Великобритании были данные разведки. Теперь мы все знаем, какими ценными будут эти разведданные. Но они продолжали говорить, предупреждать, что Россия введёт войска. Если у них была какая-то информация, возможно, они передавали её Зеленскому. Но, очевидно, этого не было, потому что Зеленский ещё накануне ввода войск говорил, что войска не введут. Но много ли было надо, учитывая присутствие 150 с лишним тысяч российских военных?



Все постоянно критикуют меня, а возможно, и Вас, за то, что мы не учитываем субъектность Украины. Да, в тот момент мы были бы очень рады видеть больше субъектности — больше усилий по заключению мирного соглашения. Хорошо, в декабре 2021 года у нас рассматривались эти мирные договоры России и США, России и НАТО, европейские мирные договоры. Где была Украина во всех этих дискуссиях? Почему Зеленский в тот момент… Я всё ждал и ждал чего-то. Почему он не сказал: «Послушайте, давайте с этим разберёмся». Ведь ему надо было сказать всего пять слов — о том, чего и так не будет в обозримом будущем, и ему это было известно. «Украине не присоединиться к НАТО», — вот всё, что ему надо было сказать. Если для Путина это было только предлогом — выведи его на чистую воду. Но вместо этого мы получили катастрофический вооружённый конфликт. Так что этот человек (Зеленский. — ИноТВ) не государственный деятель.



Дата публикации 25 апреля 2022 года.