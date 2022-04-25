Бывший советник Меркель: опасная военная риторика немецких зелёных грозит Европе ядерным обострением

Немецкие политики из партии зелёных утверждают, что на Украине можно стремиться только к военному решению конфликта, и это ошибка, считает Эрих Вад, бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Ведь такая опасная риторика может привести к обострению ситуации и ядерной войне. Вместо этого нужно стремиться к перемирию и искать политическое решение, советует эксперт.

Украинский кризис нужно урегулировать политическим, а не военным путём, заявил Эрих Вад, бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. «У меня вызывает беспокойство, когда немецкие политики из партии зелёных представляют военное решение как единственно возможную цель, — передаёт его словам Freie Welt. — Ведь это же сумасшествие. И этим занимаются политики, которые не имеют никакого отношения к армии, не служили в вооружённых силах и ничего не знают о бундесвере».

По мнению Вада, с политической точки зрения неправильно желать Киеву победы в этом конфликте: «Мы хотим помочь украинцам. Это правильно. И мы оказываем им огромную поддержку. Но я должен сказать, что, если думать с конца, нужно стремиться не к военной победе одной из сторон в этом конфликте, а к скорейшему прекращению конфликта с помощью политического решения, каким бы оно ни было».

Экс-советник подчеркнул, что военная риторика опасна и абсолютно неприемлема: «В современной сфере изучения проблем мира и конфликтов это нечто небывалое». «Нам не нужен опосредованный конфликт в центре Европы, у которого есть потенциал обостриться и перерасти в ядерную войну, — пояснил Вад. — Потому что Россия — это не Сербия, Ирак, Афганистан или Ливия. Россия — ядерная держава, у которой больше всего ядерного оружия в мире. В этом и разница. Поэтому нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой. И главным образом с риторикой, которая звучит так: «Мы делаем ставку на военную победу одной из сторон». Это ошибка. Это ошибка в самой основе».