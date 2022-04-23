N-TV: в ЕС усилят контроль за онлайн-платформами

Совет ЕС и Европарламент согласовали новый закон, предусматривающий более строгий контроль за онлайн-платформами, сообщает N-TV. В частности, закон предусматривает оперативное удаление нелегальной информации, а также призван более эффективно защищать пользователей интернета.
Европарламент и Совет ЕС согласовали новый закон о цифровых сервисах, сообщает N-TV. В рамках закона предусматривается более строгий контроль за онлайн-платформами и более эффективная защита потребителей. В частности, подразумевается более быстрое удаление сообщений с распространением ненависти и прочего нелегального контента.
«Наши новые правила защитят интернет-пользователей, обеспечат свободное выражение мнений и предоставят новые возможности для бизнеса», — приводит издание слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она также отметила, что новый закон станет мощным сигналом для людей и предприятий по всему миру.
Как пишет N-TV, основной принцип нового закона состоит в том, что всё, что является незаконным в обычной жизни, должно быть незаконно и в интернете. Кроме того, для крупных онлайн-платформ предусмотрено больше правил, чем для небольших. По словам депутата от партии зелёных Александры Гизе, с помощью нового закона ЕС «переходит в наступление против всевластия цифровых корпораций».
Между тем, депутат Европарламента от партии пиратов Германии Патрик Брейер выразил своё разочарование новым законом, пишет N-TV. По мнению Брейера, закон не сможет защитить права пользователей в сети.
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