Le Figaro: французские полицейские недовольны работой в европейском погранагентстве

В то время как президент Эммануэль Макрон планирует увеличить штат агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex), полицейский профсоюз Unsa-Police указывает на недовольство сотрудников той обстановкой, которая сложилась внутри этой организации. Французские пограничники жалуются на низкую зарплату, маленькую пенсию и преобладание бумажной работы над оперативными задачами, что негативно влияет на их карьеру, рассказывает Le Figaro.

В недавнем отчёте полицейский профсоюз Unsa-Police рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются французские полицейские во время работы в Frontex — агентстве Евросоюза по безопасности внешних границ, пишет Le Figaro. Как напоминают авторы документа, Франция в этом году стала председателем Совета ЕС, и недавно президент Макрон объявил о намерении усилить контроль на европейских границах, к 2027 году увеличив штат Frontex с 1500 до 10 тыс. человек. Однако «кажется, что многие французские полицейские, переведённые в эту организацию в качестве пограничников, выражают своё недовольство».

Французская газета приводит недостатки такой работы, на которые указывают полицейские: более низкая зарплата по сравнению с другими странами (особенно Германией, Испанией, Бельгией, Голландией и Норвегией); снижение пенсионных накоплений; преобладание бюрократической работы над оперативными задачами. К этому можно добавить неоплаченные счета за квартиры некоторых сотрудников из-за неудовлетворительной работы одного из субподрядчиков в Литве. Многим офицерам пришлось брать авансом крупные суммы денег, чтобы обеспечить себя самым необходимым. Двоих из них даже выселили: в Черногории местные власти конфисковали имущество одного из пострадавших.

Как утверждает профсоюз, служба в Frontex может потерять свою привлекательность среди французских полицейских — перевод туда уже негативно сказывается на их карьере. Штаб-квартира европейского агентства в Варшаве и главное управление национальной полиции в Париже занялись этой проблемой и разбирают каждый случай отдельно. Во вторник они провели совещание по видеосвязи, на котором присутствовало большинство начальников французских частей в разных приграничных областях Европы.

Сотрудники Frontex в разговоре с Le Figaro рассказали, что организация плохо справляется с расширением своего состава. Так, на долю Франции придётся 11—12% её бюджета, который ежегодно должен составить, по оценке на 2023 год, €1 млрд. Большую часть штата будет составлять своего рода оперативный резерв, предоставленный странами-членами для выполнения различных миссий сроком от одного до четырёх месяцев. При этом, как подчёркивает издание, Frontex не выставляет для борьбы с мигрантами цепь бездушных Робокопов: по словам одного из сотрудников пограничных служб, прежде всего участники программы являются «гарантами права мигрантов на рассмотрение просьбы о предоставлении убежища». Хотя агентство занимается организацией чартеров для возврата нелегалов, пока число таких случаев (несколько тысяч в год) остаётся смехотворным по сравнению с огромным потоком приезжающих. За семь лет было зафиксировано около 3 млн незаконных пересечений внешних границ Евросоюза.

В то же время иногда сотрудникам Frontex приходится работать в напряжённой атмосфере. Так, комиссар полиции напоминает, что Польша в разгар миграционного кризиса с Белоруссией возражала против участия организации, чтобы сохранить свободу действий и перекрыть поток беженцев. Сотрудник европейской пограничной службы добавляет, что он и его коллеги подчиняются указаниям принимающей страны, и порой их посылают не туда, где ожидается большой поток нелегальных мигрантов, а в другое место, где ничего не происходит.

Руководство Frontex также переживает не лучшие времена: различные неправительственные организации обвинили исполнительного директора агентства ЕС по контролю границ, француза Фабриса Леггери, в укрывательстве незаконных действий Греции в 2019-м и 2020 году, когда лодки с беженцами выталкивали обратно к берегам Турции, откуда они приплыли. Надзорный орган ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF) пока не оглашает результаты расследования, однако предоставил устный отчёт евродепутатам, которые контролируют Frontex. С тех пор обвинения посыпались одно за другим: по сообщению некоторых немецких газет, OLAF установил, что высшее руководство европейского агентства по контролю границ «нарушило регламент ЕС», и рекомендовал ввести «дисциплинарные меры». 24 марта гуманитарная организация Front-Lex из Нидерландов призвала еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон в течение 60 дней выступить с предложением об увольнении Леггери — в противном случае правозащитники угрожают обратиться в Суд Европейского союза.

На этом фоне один французский дипломат объяснил изданию, что в случае отставки Леггери Франция не сможет быстро получить под управление другое европейское агентство такого масштаба. Таким образом, в этом деле существуют скрытая борьба за влияние между Францией и странами севера Европы, притом что Еврокомиссия под председательством немки Урсулы фон дер Ляйен скорее неодобрительно смотрит на относительную независимость активно развивающегося агентства по защите границ, которое управляется напрямую министрами внутренних дел всех стран — членов ЕС.

Однако, отмечает в заключение Le Figaro, сотрудники Frontex не вникают в эти детали: они просто требуют безоговорочной поддержки и чётко прописанного плана действий.