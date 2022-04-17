NBC: лесные пожары в Колорадо вынуждают людей покидать свои дома

04:20 Радиационный фон в Приморье не изменился после пуска снарядов КНДР В Приморском крае после запусков снарядов со стороны КНДР не изменился радиационный фон, сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

04:05 Более 30 человек разместят в ПВР после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области Власти разместят 37 человек в пунктах временного размещения после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области.

03:53 Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС оперативно поставлять оружие Украине Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза оперативно поставлять оружие на Украину.

03:40 В ДНР заявили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из БМ-21 «Град», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

03:23 С 2014 года в Россию из Украины по госпрограмме переселились 287,6 тыс. соотечественников Более 287,6 тыс. человек переселились в Россию с Украины по программе переселения соотечественников с 2014 года по 1 января 2022 года.

03:06 СК возбудил дело после ДТП с автобусами в Воронежской области Уголовное дело возбуждено после ДТП в Воронежской области с участием двух автобусов, сообщает СУ СК по региону.

02:52 В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ Украинские военные обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

02:35 «Рёнхап»: КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря КНДР в субботу, 16 апреля, выпустила два снаряда в сторону Японского моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

02:21 Двое пострадавших в ДТП в Воронежской области находятся в тяжёлом состоянии Двое пострадавших в результате ДТП с двумя автобусами в Новоусмановском районе Воронежской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава России.

02:06 «Рёнхап»: Ким Чен Ыну показали новое дальнобойное оружие Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал испытания нового тактического дальнобойного вооружения, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

01:55 Джонсон совершит первый визит в Индию в качестве премьера Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Индию с официальным визитом 21—22 апреля.

01:35 РКК «Энергия» запатентовала лунный «экскаватор» Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» запатентовала инженерную луномашину, которая предназначается для удаления крупных камней.

01:19 МО России: боевики в Мариуполе требуют у Киева разрешения сдаться Содержание радиоперехватов переговоров нацформирований и наёмников, заблокированных в Мариуполе, свидетельствует, что они требуют у Киева разрешения сдаться, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

01:06 Умяров не исключил, что пропустит дерби с ЦСКА в Кубке России Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров сообщил, что может из-за травмы пропустить матч 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.

01:02 В результате стрельбы в ТЦ в США пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в столице американского штата Южная Каролина городе Колумбия, заявил глава полицейского управления города Скип Холбрук.

00:49 В UFC подтвердили, что Волков проведёт бой с Розенстрайком Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала постер поединка российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова с Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама.

00:46 Минобороны: ВС России предлагают боевикам в Мариуполе сложить оружие Вооружённые силы России предлагают блокированным в Мариуполе националистам сложить оружие с 06:00 17 апреля, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

00:39 Семак не стал комментировать возможное участие «Зенита» в азиатской Лиге чемпионов Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак заявил, что пока не будет высказываться по поводу возможного участия в азиатской Лиге чемпионов.

00:25 Опубликовано видео падения Семененко на шоу Плющенко В сети появилось видео с падением фигуриста Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

00:24 Рудковская: лёд на шоу «Союз чемпионов» в Петербурге был в надлежащем состоянии Яна Рудковская высказалась о качестве льда на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

00:19 Жена Медведчука заявила о его согласии на обмен и выдачу в Россию Жена задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о согласии своего супруга на обмен и выдачу на территорию России.

00:12 В «Спартаке» отреагировали на шутливое видео «Рубина» про Соболева Московский «Спартак» отреагировал на видео казанского «Рубина» про нападающего красно-белых Александра Соболева.

00:02 Абхазские спасатели нашли в горах тело пропавшего россиянина Спасатели нашли в горах Абхазии жителя Новгорода Андрея Сазонова, которого искали пять суток, сообщило республиканское МЧС.

23:58 Рудковская: состояние фигуриста Семененко на личном контроле главврача больницы Ведущая ледового шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила, что состояние фигуриста Евгения Семененко находится на личном контроле главного врача больницы.

23:52 Роналду оформил 60-й хет-трик в карьере, у Месси — 55 «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу обыграл «Норвич».

23:48 Министр обороны Турции сообщил об отсутствии минной угрозы в проливах Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что проблем в проливах и морском движении из-за дрейфующих в Чёрном море мин нет.

23:36 МО России: ВОЗ так и не отреагировала на использование ВСУ медучреждений как огневых точек Всемирная организация здравоохранения всё ещё не отреагировала на то, что украинские неонацисты используют медицинские учреждения в качестве опорных пунктов и огневых точек, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

23:34 «Рубин» пошутил над Соболевым в видео с криками дельфинов Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала видео с участием форварда московского «Спартака» Александра Соболева после матча 25-го тура чемпионата России по футболу.

23:21 Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

23:17 Шатаут Шестёркина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт» «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23:12 Борис Джонсон пообещал продолжать вооружать Украину Британский премьер Борис Джонсон пообещал продолжать вооружать Украину, об этом он заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

23:03 Слуцкий — о матче со «Спартаком»: «Рубин» взял очень важное очко Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

22:56 В ДНР сообщили о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов освобождённых территорий В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов освобождённых территорий со стороны ВСУ.

22:51 Бестемьянова — о падении Семененко: кто не рискует, тот не пьёт шампанского Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Евгению Семененко, который получил травму на ледовом шоу в Санкт-Петербурге.

22:48 В торговом центре в США произошла стрельба В американском городе Колумбия в Южной Каролине произошла стрельба на территории торгового центра. Полиция сообщает о нескольких пострадавших.

22:35 МО: Россия доставила в Донбасс и на Украину более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи Российские военные доставили на Украину и в Донбасс более 12 тыс. т гуманитарной помощи. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

22:31 Ваноли: футболистам Спартака» не хватило менталитета победителей в игре с «Рубином» Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином».

22:24 МИД Молдавии попросил Россию «не вмешиваться в процессы» вокруг георгиевской ленты МИД Молдавии попросил Россию «воздержаться от вмешательства в демократические процессы» в республике, которые касаются запрета георгиевской ленты в стране, заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.

22:22 «Бостон» в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и гарантировал себе попадание в плей-офф.

22:15 Бутырская назвала падение Семененко на ледовом шоу несчастным случаем Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская пожелала скорейшего выздоровления Евгению Семененко, который получил травму на ледовом шоу в Санкт-Петербурге.

22:13 Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 15 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 15 837 человек, 2659 из них — дети. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

22:10 Бутырская — о падении Семененко: на ледовых шоу делать сложные элементы гораздо труднее Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о падении Евгения Семененко на ледовом шоу в Санкт-Петербурге.

22:06 Следователи выехали на место ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области Следователи и криминалисты регионального управления СК России выехали на место столкновения двух автобусов в Воронежской области.

22:03 МО России: украинские войска размещают огневые позиции в детсадах, школах и медучреждениях Украинские военные размещают огневые позиции и тяжёлое вооружение в зданиях детских садов, школ и медицинских учреждений, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

21:57 Политолог Мезюхо прокомментировал задержание Медведчука на Украине Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал задержание на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.

21:52 Formula: в Мексике из-за пожара остановлена работа крупного НПЗ Pemex Работа крупнейшего в Мексике нефтеперерабатывающего комплекса компании Pemex в порту Салина-Крус приостановлена из-за пожара в одном из резервуаров с бензином. Об этом сообщила радиостанция Formula.

21:34 Рудковская — о состоянии Семененко: врачи не исключают черепно-мозговую травму Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья Евгения Семененко, который ударился головой о лёд во время представления в Санкт-Петербурге.

21:32 В Воронежской области столкнулись два автобуса В Воронежской области столкнулись два автобуса, два человека погибли, ещё 15 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

21:27 «Валенсия» проиграла «Осасуне» в матче Примеры «Валенсия» на своём поле уступила «Осасуне» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.