Le Figaro: Евросоюз в понедельник обсудит новые санкции против России

Европейский союз в понедельник будет обсуждать новый пакет санкций против России, пишет Le Figaro. Отказ от российских энергоносителей, вероятно, будет подниматься, но пока в тексте предложений не записан, отмечает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В понедельник министры иностранных дел Евросоюза будут обсуждать принятие шестого пакета санкций против Москвы, пишет Le Figaro. Однако идея о прекращении импорта нефти и газа не вызывает единодушия в ЕС.

О том, что новые санкции будут, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский при этом постоянно требует от западных партнёров введения мощных санкций, то есть прекращения покупки у России энергоресурсов, а также поставок Украине тяжёлых вооружений.

Официально среди предлагаемых в понедельник мер нет эмбарго на энергоресурсы, однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен поднять этот вопрос. Чтобы принять такое решение, нужно единогласие, но он признаёт, что в Европе есть страны, зависимые от России. Так, например, от российского газа зависят Германия, Италия, Австрия, Венгрия. По словам Борреля, они не станут предлагать идеи, которые не будут приняты.

Как посчитал Австрийский институт за Европу и политику безопасности, с конца февраля Кремль получил за продажу энергоносителей в Европу $27,3 млрд. ЕС ввёл эмбарго на покупку угля у России, но объёмы его импорта значительно меньше, чем нефти и газа.

Кроме того, ожидается, что министры одобрят выделение дополнительно €500 млн на финансирование и доставку на Украину новых вооружений. Сам Боррель заявил, что санкции — это важно, но они не решат проблему на поле боя. По мнению европейцев, Киеву нужно оружие дальнего радиуса действия и больше бронемашин. Словакия в пятницу объявила, что передала Киеву систему С-300, пишет Le Figaro.