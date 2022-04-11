Американский бизнесмен: токсичная политика и некомпетентность Госдепа обостряют украинский конфликт

Вашингтонский дипломатический истеблишмент допустил очередной серьёзный просчёт, доведя кризис на Украине до вооружённого противостояния. Такое мнение на недавней конференции высказал глава венчурной компании Craft Дэвид Сакс. Более того, по словам предпринимателя, Госдепартамент старательно препятствует диалогу между Москвой и Киевом, тем самым усугубляя конфликт, сообщает The American Conservative.

В результате украинского конфликта США столкнулись с самой опасной внешнеполитической ситуацией со времён Карибского кризиса. Она усугубляется тем, что представители Вашингтона часто делают «взаимоисключающие и опрометчивые заявления». Такое мнение на недавней конференции высказал глава венчурной компании Craft Дэвид Сакс, передаёт The American Conservative.

«Наши «эксперты» в правительстве и СМИ скармливают нам поток информации, колеблющийся между нагнетанием страха и обнадёживающим высокомерием. С одной стороны, они говорят нам, что территориальные амбиции России не остановятся на Украине и, в конце концов, будут угрожать всей Европе. С другой стороны, по их словам, русская армия увязла и находится на грани унизительного поражения», — отметил американский бизнесмен.

«Нам одновременно говорят, что мы можем смело наращивать наше участие (в украинском конфликте. — ИноТВ), но затем панически добавляют, что Путин — сумасшедший, способный на всё. Они заверяют нас, что бесполётная зона не ускорит приближение третьей мировой, а порой открыто заявляют: мы уже ведём третью мировую, поэтому не должны тянуть резину», — подчёркнул Сакс.

По его мнению, на протяжении десятилетий американский внешнеполитический истеблишмент совершал одну ошибку за другой. Вашингтон тратил триллионы долларов на Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию и только ухудшал происходящее в этих странах, вызвав огромное количество смертей и разрушения. «В каждом случае нам говорили, что мы побеждаем и наши политические цели достигаются, вплоть до того момента, когда наш уход обнажал масштабы полного фиаско», — обратил внимание бизнесмен.

Он напомнил американским властям, в первую очередь, Госдепартаменту, что их работа заключается в том, чтобы не допустить втягивания страны в войну. Один из способов добиться этого – эффективная дипломатия.

Однако, по признанию Сакса, у него сложилось впечатление, что после 20 лет почти непрерывных конфликтов Вашингтон разучился решать проблемы мирно. Вероятно, дипломатические навыки американских чиновников «атрофировались из-за того, что их долго не использовали».

Расширение украинского конфликта грозит ростом инфляции, глубокой рецессией, масштабными проблемами с продовольствием, а также потенциальной ядерной конфронтацией. Поэтому необходимо серьёзно отнестись к «некомпетентности» представителей Госдепа, которую они проявили накануне кризиса и продолжают демонстрировать сейчас на фоне попыток Москвы и Киева договориться о мире, считает бизнесмен.

Он убеждён, что конфликт можно было предотвратить. Ведь ещё несколько лет назад ряд учёных, которые, впрочем, не пользуются поддержкой внешнеполитического истеблишмента, предсказывали текущий украинский кризис, который приведёт к разрушению страны. Ещё в 2008 году Москва выступила против возможного принятия Грузии и Украины в НАТО. США проигнорировали эту «красную линию» и начали готовить ВСУ к переходу на платформу альянса.

«Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять. Другими словами, мы отказались отдать русским «дырку от бублика» — идти на уступку, которая в значительной степени бессмысленна для нас, но имеет первостепенное значение для них», — заявил бизнесмен.

«Неужели так сложно понять паранойю русских по поводу наличия американских войск, оружия и баз на их границе с Украиной, откуда они подвергались нападениям на протяжении всей истории? Сами Соединённые Штаты были готовы пойти на риск ядерной конфронтации с Советским Союзом из-за наступательных вооружений, размещённых в 90 милях от наших берегов в 1962 году, однако мы рассматриваем схожую обеспокоенность русских как сумасшествие или блеф», — выразил недоумение Сакс.

Разумеется, можно допустить, что расширение НАТО служило лишь «оправданием» для спецоперации. Но даже в этом случае США должны были дать Москве гарантии, что не включат Украину в альянс, чтобы лишить российские власти такого довода, отметил бизнесмен.

«Никто не может утверждать, что американские переговорщики не знали ключевого требования русских. Тем не менее мы никогда не отказывались от публичных заявлений о том, что Украина вступит в НАТО, в то время как в частном порядке говорили, что этого не произойдёт. Это как если бы Блинкен обучался в какой-то школе дипломатии альтернативной вселенной, где во всеуслышание говорят то, что должно говориться кулуарно, а кулуарно то, что должно говориться во всеуслышание», — предположил предприниматель.

По его словам, Госдеп совершил серьёзный дипломатический просчёт. Разумеется, американские власти поспешили скрыть такую ​​некомпетентность. Поэтому Белый дом начал обвинять тех, кто связывал начало украинского конфликта с расширением НАТО, в том, что они «как попугаи повторяют путинские тезисы».

«Их (администрации Байдена. — ИноТВ) цель состояла в том, чтобы наложить табу на эту тему, которая существует и по сей день. Никому не разрешалось даже обсуждать причины конфликта, не подвергая сомнению свою лояльность», — обратил внимание Сакс.

По его словам, если следовать логике Белого дома, то многие видные американские дипломаты, включая Джорджа Кеннана и Генри Киссенджера, повторяли «путинские тезисы», когда ещё несколько лет назад говорили, что расширение НАТО приведёт к катастрофе. Более того, об этом предупреждал даже Уильям Бёрнс, который стал главой ЦРУ при Байдене.

Переговоры между Киевом и Москвой продолжаются уже несколько недель. Потенциальное соглашение предусматривает нейтральный статус Украины, признание Крыма российским, а также предоставление «некой формы независимости» республикам Донбасса, призванное покончить с многолетней кровопролитной гражданской войной. США должны сделать всё возможное, чтобы добиться заключения этой сделки, убеждён Сакс.

«У нас нет жизненно важного национального интереса в том, кто именно управляет Донбассом. Наш жизненно важный национальный интерес состоит в том, чтобы избежать экзистенциальных рисков затяжной войны. Эти риски включают расширение конфликта, которое может даже включать применение ядерного оружия, обострение экономической войны или инфляции, которые толкают Запад к рецессии, и ущерб глобальной цепочке поставок продовольствия, вызывающий потенциальный голод во всём мире», — подчеркнул предприниматель.

Конечно, Госдепартаменту и лично Энтони Блинкену «придётся проглотить обиду», учитывая его многочисленные публичные заверения в том, что США никогда не закроют двери НАТО и не признают Крым российским. Только в свете этих прошлых заявлений «совершенно разумные компромиссные шаги для достижения мира будут рассматриваться военной машиной Вашингтона как умиротворение». Но это не значит, что дипломатическому корпусу нужно давать возможность вновь подвести собственную страну, отметил Сакс.

Между тем, по его словам, складывается такое ощущение, что США не только не возглавляют усилия по достижению мира, но и делают всё, чтобы им помешать. Так, Блинкен утверждал, что не видит признаков того, что Москва относится к переговорному процессу «серьёзно».

Сакс предположил, что американские власти намеренно тормозят сделку между Киевом и Москвой в надежде затянуть украинский конфликт. При этом их главной целью является свержение российского правительства.

По его мнению, очевидно, что определённые силы в Вашингтоне, особенно в Госдепартаменте, практически не скрывают своих намерений. Эта фракция считает, что недавняя «оговорка» Байдена о том, что Путин «не может оставаться у власти», должна стать официальной политикой США.

«Все наши попытки смены режима за последние 20 лет потерпели крах, оставив после себя гуманитарные катастрофы и вакуум власти. Нет оснований полагать, что смена режима в России станет исключением. Наши дипломаты должны отстаивать мир, а не смену режима», — подчеркнул бизнесмен.

Политика, которую проводит Госдепартамент, напоминает «токсичную комбинацию». До украинского конфликта он демонстрировал неуступчивость, а теперь проявляет абсолютное равнодушие к мирному процессу. Ведомство трактует интересы США настолько широко, что считает своим долгом «сдерживание агрессии практически в любой точке мира». В результате такого подхода Америка находится в перманентном состоянии войны, уверен глава Craft.

«Оговорюсь, я не пацифист. Война иногда является необходимым злом, когда угрожают нашим жизненно важным национальным интересам. В этих узко определённых случаях вы обнаружите, что я не менее воинственен, чем любой другой в Вашингтоне. Но, возможно, птица, на которую мы должны ориентироваться, — это не ястреб и не голубь, а американский орёл, изображённый на нашей Большой государственной печати. Он парит над схваткой, избегает ненужных конфликтов, готов обрушить стрелы, как ракеты «Томагавк», когда наши жизненные интересы действительно находятся в опасности, но только после того, как мы полностью исчерпали оливковую ветвь дипломатии и использовали каждую последнюю возможность для достижения мира», — заключил Сакс.