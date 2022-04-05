Times: самый густонаселённый штат Австралии запретит демонстрацию нацистской символики

Власти австралийского Нового Южного Уэльса запретят публичную демонстрацию нацистской символики из-за участившихся сообщений об активности ультраправых, передаёт The Times. Максимальным наказанием станет штраф в размере 550 австралийских долларов и тюремное заключение сроком на шесть месяцев.

На фоне роста активности ультраправых групп в Австралии власти самого густонаселённого штата страны Новый Южный Уэльс сделают демонстрацию нацистского флага или вещей со свастикой уголовно наказуемой, сообщает The Times.

Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Марк Спикман заявил, что правительство штата представит закон о запрете публичной демонстрации нацистской символики из-за участившихся сообщений об активизации деятельности ультраправых в стране.

«К сожалению, мы наблюдаем всплеск активности крайне правого крыла в Австралии и за рубежом», — заявил член парламента от Лейбористской партии, который внёс законопроект и уже два года ведёт кампанию по этому вопросу, Уолт Секорд.

Власти штата на законодательном уровне запретят распространение нацистской символики в социальных сетях и при помощи других электронных методов, ношение одежды с этой символикой, демонстрацию знаков или символов таким образом, чтобы они были видны общественности, а также распространение письменных или визуальных материалов среди общественности. Нацистскую символику также запретят использовать в исторических, художественных, научных или образовательных целях.

Законодательство предполагает максимальное наказание в виде штрафа в размере 550 австралийских долларов, а также тюремного заключения сроком на шесть месяцев.

Как напоминает The Times, о создании соответствующего закона ранее объявили во втором по численности населения штате Австралии Виктории. Ожидается, что новый закон будет внесён в парламент штата в 2022 году. Ранее свастику уже запретили в ряде стран, включая Германию, Австрию, Францию, а также в некоторых районах Канады.

Согласно опросу, проведённому в прошлом году Центром социальных исследований, большинство австралийцев поддерживают подобную инициативу. По данным агентства Associated Press, в Австралии один из самых высоких в мире показателей числа людей, переживших холокост, на душу населения.